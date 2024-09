‘Não me incomodo com influencers no elenco das novelas’, diz a atriz Eliane Giardini

Fale sobre sua personagem em Mania de Você?

É sempre difícil falar assim no começo da novela. Nós temos poucos capítulos e a novela é uma coisa que muda muito no decorrer do tempo. Mas o que eu tenho de cara é que a Berta é uma pessoa bastante equilibrada, uma mulher muito rica e de berço. Quer dizer, ela não tem essa ganância ou essa vontade que outros personagens da novela têm de ganhar mais. Ela vive em uma bolha onde o sarrafo econômico é bastante alto. Ela vive muito bem até que as coisas viram muito rápido. O filho dela sofre um acidente de lancha e morre. Depois, Berta começa a ter uma certeza que foi algo encomendado, um assassinato. Ela fica em busca desse assassino para vingar a morte do filho.

A presença de influencers nas novelas te incomoda?

Não me incomodo com influencers no elenco das novelas. Eu acho que novela é o campo para isso. Quando comecei a fazer televisão, não eram as influenciadoras, mas a questão eram as modelos. Mais difícil do que você aparecer em um trabalho é você sustentar a posição que você conquistou. Os influencers, de tantos que entram, um ou dois têm talento real e persistem. A verdadeira prova é a prova do tempo.