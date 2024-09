Netflix vai estrear na 22ª edição da Flip com um espaço batizado de ‘Casa de Histórias’

A Netflix e a revista piauí, em conjunto com a Janela Livraria e a editora Mapa Lab, estarão na 22ª edição da Flip, com a Casa de Histórias. A parceria, que vai ser realizada de 9 a 13 de outubro, durante a feira literária, tem como objetivo celebrar narrativas e as múltiplas formas de contá-las, seja por meio da literatura, do jornalismo ou do audiovisual. Haverá encontros diários organizados com base em uma curadoria multifacetada.

A Flip - Festa Literária de Paraty chega à sua 22ª edição em 2024. Foto: Divulgação/Flip