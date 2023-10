Nicholas Sparks vem para SP lançar livro sobre saúde mental com protagonista tiktoker

O autor best-seller Nicholas Sparks desembarca em São Paulo para sua primeira turnê de divulgação pós-pandemia.

Nicholas chega na capital paulista para lançar seu último livro Primavera dos sonhos. A obra aborda o tema saúde mental e tem como protagonista uma tiktoker.

Nicholas Sparks Foto: Brad Styron Photography

O autor americano, que já vendeu pela Editora Arqueiro mais de 3,5 milhões de exemplares, vive um momento histórico na carreira: vários de seus livros que foram adaptados para o cinema estão completando 10 anos de publicação (Uma longa jornada, Noite de tormenta, A escolha).

O encontro com os fãs brasileiros acontece no dia 8 de outubro, às 14h30, na Livraria da Vila do Center Norte.