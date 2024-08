O chef e empresário Olivier Anquier vai receber o título de cidadão paulistano

Na quinta-feira, dia 15, no Plenário da Câmara Municipal de São Paulo, o chef e empresário Olivier Anquier receberá o título de Cidadão Paulistano.

O francês está há 45 anos no Brasil e ganhou notoriedade pelas suas aparições na televisão em programas de culinária, mas principalmente pelo seu próprio programa, O Diário do Olivier. Atualmente, comanda dois negócios, o restaurante L’Entrecôte D’ Olivier e a padaria Mundo Pão do Olivier.

Olivier Anquier Foto: Denise Andrade/Estadão

“Para mim será uma honra receber este título, eu que já sou brasileiro e fui abraçado desde o início por todos. Tudo que construí no Brasil, foram os brasileiros que me deram”, afirma Olivier.

Olivier também é reconhecido como um defensor do centro de São Paulo.

O título de Cidadão Paulistano será entregue pelo vereador Coronel Salles.