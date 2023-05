O empresário Carlos Alexandre Brazolin toma posse hoje na presidência do Esporte Clube Pinheiros. Eleito para um mandato de dois anos, com direito a reeleição, Brazolin terá como vice-presidente o advogado Ney Roberto Caminha David. Eles compõe a 39ª chapa diretiva do clube, que foi fundado em 1899.

Carlos Brazolin (novo presidente), Ivan Castaldi (último presidente) e Ney David (vice de Brazolin) Crédito: RICARDO BUFOLIN Foto: RICARDO BUFOLIN

Para a cerimônia são esperadas as presenças de autoridades, entre elas o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes, além de atletas e ex-atletas do Pinheiros que se destacaram na história esportiva brasileira.

O Pinheiros tem sua história ligado aos esportes olímpicos. Só nos últimos Jogos Pan-Americanos, melhor campanha do Brasil na história, os atletas pinheirenses foram os responsáveis por 26% das medalhas conquistadas pela delegação brasileira em Lima, presentes em 45 pódios (17 ouros, 15 pratas e 13 bronzes).

O esporte será uma das grandes bandeiras de Brazolin, que é engenheiro de formação, durante o seu mandato. Ele dedicou sua vida ao basquete. Começou jogando no Pinheiros e depois teve passagens pela Seleção Brasileira e pela liga universitária norte-americana. “O esporte está no DNA do Pinheiros. Queremos desenvolver um projeto que aumente cada vez mais nosso protagonismo no cenário esportivo e, ao mesmo tempo, incentive o quadro social à prática de todas as modalidades disponíveis”, destacou Brazolin.