O fotógrafo Bob Wolfenson participa de palestra na FAAP para revisitar 20 anos de produção artística

Wolfenson considera como divisor de águas em sua carreira uma exposição apresentada há 20 anos na FAAP, intitulada Anti-fachada e Encadernação Dourada. Ele vai contar para o público detalhes do processo da exposição e também sobre os trabalhos mais importantes de sua carreira.

Nascido e criado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, Bob começou a fotografar da janela de casa e hoje é um dos fotógrafos brasileiros mais publicados no mundo.