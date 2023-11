O maestro João Carlos Martins abre as comemorações de natal com o concerto ‘O Quebra Nozes’

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP levam hoje ao Teatro Santander o concerto O Quebra Nozes, dando início às comemorações das festas de fim de ano. O espetáculo conta com a participação da solista Karen Stephanie e Jean William, além dos bailarinos Juliana Gomes e Felipe Rosa.

O repertório começa com o tenor Jean William interpretando, a cappella, um Canto Gregoriano e segue com a dança renascentista Bransle de la Torche, de Michael Praetorius, Jesus, alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach, a Ave Maria, de Schubert, com a participação da soprano Karen Stephanie.

Pianista e maestro João Carlos Martins Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O espetáculo continua com a suíte O Quebra-Nozes, composta por Tchaikovsky para balé, e que dá nome ao concerto, com A Fada Açucarada, a Dança Russa - Trepak e a Valsa das Flores, com os bailarinos Juliana Gomes e Felipe Rosa.

Temas populares de Natal também fazem parte do programa, com canções como Noite Feliz, Então é Natal, Jingle Bell e Hallelujah, lançada por Leonard Cohen em 1984.

Serviço

20/11, às 20h

Continua após a publicidade

O Quebra Nozes

Teatro Santander

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - São Paulo - SP

Ingressos: entre R$ 30 e R$ 90