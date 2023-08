O Teatro Aliança Francesa corre o risco de fechar? Entenda.

Uma petição online, organizada pela produtora cultural Lívia Carmona, está circulando pelas redes sociais. Nela, Lívia pede assinaturas pelo “tombamento cultural do Teatro Aliança Francesa”. O objetivo é impedir que o prédio da Rua General Jardim 182 seja vendido.

“Em 2024, o Teatro Aliança Francesa comemora 60 anos, mas pode ser que nem chegue até seu aniversário, pois sua existência está ameaçada. A proprietária e atual mantenedora colocou à venda o prédio da Rua General Jardim 182, ameaçando a existência não só do espaço cultural, mas também da própria edificação dos anos 50″, diz o texto de abertura da petição.

Ensaio da peca 'A Cantora Careca' do grupo Tapa no teatro Alianca Francesa Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

Além da petição, Lívia, que já trabalhou na própria Aliança Francesa, encaminhou ao Iphan um pedido de tombamento e também à Secretaria Municipal de Cultura - pedindo tombamento e selo de valor cultural.

De acordo com ela, não só o espaço do teatro estaria em risco, mas toda a edificação. O prédio de sete andares é do Jacques Pilon, projeto de 1955, também com valor arquitetônico e histórico. Pilon participou de vários projetos importantes do centro de São Paulo, como a Biblioteca Mário de Andrade e o viaduto General Olímpio da Silveira. O teatro Aliança Francesa foi inaugurado em março de 1964.

De acordo com o diretor geral da instituição, Nicolas Duvialard, “a Aliança Francesa vem enfrentando grandes desafios financeiros, agravados desde a pandemia”. E que a instituição estaria “explorando oportunidades para uma realidade pós pandemia, o que significa, por exemplo, adequar as instalações às necessidades”. A informação de que o prédio já teria sido colocado à venda não foi confirmada pela direção.

Sobre a petição, Duvialard disse: “A Aliança Francesa procura sempre melhorar seus serviços aos alunos e suas atividades culturais. A petição demonstra a grande amizade da cidade de São Paulo pela Aliança Francesa.

Para assinar a petição: https://www.peticao.online/tombamento_cultural_do_teatro_alianca_francesa

