Patrícia Poeta será a madrinha do tradicional baile do Gueri-Gueri

A apresentadora Patrícia Poeta será a madrinha do baile do Gueri-Gueri - que acontece no dia 3 de fevereiro no Villaggio JK.

“O histórico de madrinhas do Gueri-Gueri é poderoso. Sempre buscamos conectar mulheres que sejam incríveis, vibrantes, autênticas e que gostem de Carnaval. A Patrícia Poeta é tudo isso e mais um pouco. Estamos honrados dela ter aceitado o nosso convite”, diz Fernanda Suplicy, que dirige o Gueri-Gueri e é filha dos idealizadores, Roberto e Vera Matarazzo Suplicy.

Patrícia Poeta é madrinha do Gueri-Gueri Foto: Patricia Canola

Nesta edição, o grupo Fundo de Quintal também irá se apresentar.

O bloco do Gueri-Gueri nasceu na informalidade de um grupo de amigos do casal Roberto e Vera Matarazzo Suplicy, donos do lendário bar Supremo, na esquina das ruas Oscar Freire e Consolação. Filha dos criadores, Fernanda Suplicy passou a comandar o Gueri-Gueri desde 2000. Em 2016, o Gueri-Gueri deixou de ser um bloco e passou a ser uma festa.