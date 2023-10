Pedro Bial e Rodrigo Faro apresentam o jantar de 30 anos da ONG Amigos do Bem

O Espaço Unimed recebe nesta terça-feira a 12ª edição do jantar beneficente da Amigos do Bem, que reunirá empresários e convidados para celebrar os 30 anos de atuação da ONG.

Entre os convidados estão Luiza Trajano, Presidente do Conselho de Administração Magazine; Luiza Elie Horn, fundador da Cyrela; Alexandre Costa, fundador e CEO da Cacau Show. Além disso, a festa contará com a apresentação de Pedro Bial, Rodrigo Faro - e com show de Daniel e de 100 jovens e crianças do sertão.

Pedro Bial é um dos apresentadores do jantar beneficente Foto: LUPREZIA / ESTADAO CONTEUDO

A ONG Amigos do Bem desenvolve projetos de educação, geração de trabalho e renda, acesso à água potável, cuidados de saúde e moradia digna no sertão. Atualmente, mais de 150 mil pessoas são atendidas mensalmente em 300 povoados do sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará.