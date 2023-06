Perdizes ganha espaço de eventos focado em experiências enogastronômicas

Os irmãos e empresários Rafael e Rodrigo Spessoto acabam de abrir o Aruzz - um espaço para eventos localizado entre os bairros de Perdizes e Água Branca. A ideia é que a casa receba festas, casamentos, palestras, premiações e outras atividades.

Em um terreno de 700 m², o Aruzz é composto por três ambientes: o Alma, o Brazza e o Espaço AZ. O projeto leva a assinatura do escritório Bernardes e Zanchetti Arquitetos.

Espaço de eventos abre na região de Perdizes Foto: Kaique Gouveia

O Aruzz contará com uma programação própria de experiências enogastronômicas e de encontros de chefs brasileiros e estrangeiros que serão revelados ao longo dos meses.

No Alma, destaca-se uma adega com capacidade de armazenamento de mais de duas mil garrafas, com seleção de rótulos feitos pela sommelière Gabriela Bigarelli e pelo sommelier Thiago Mendes.

Já no Brazza, o ambiente é mais descontraído. A cozinha é equipada com parrilla, pit smoker, bar e fogão de apoio.

O Espaço de A a Z é o maior da casa - a ideia aqui é receber eventos no formato de jantar, como mini-weddings, premiações e palestras.

Endereço: Rua Dr. Costa Júnior, 351