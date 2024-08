Perfumaria de luxo fundada em 1760 abre sua primeira loja no Brasil; saiba qual

A Casa Creed nasceu em 1760, mas a sua primeira loja própria no Brasil, localizada no Shops Jardins, será inaugurada no próximo dia 23, sexta-feira.

A loja pop-up da marca, que contará com 15m², promete oferecer fragrâncias de linha e itens exclusivos como velas aromáticas e novas versões dos best-sellers da perfumaria.

Casa Creed no Shops Jardins Foto: Reprodução

A arquitetura da loja é compatível com as demais vistas pelo mundo - com chão em mármore, prateleiras em corian e os frascos icônicos de Creed.

As fragrâncias Creed chegam ao Brasil por meio da Excellence Comercial.