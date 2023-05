Pintor que criou escudo do Corinthians e foi jogador do time terá mostra retrospectiva em SP

A pintura Futebol - que traz um jogador do Corinthians driblando um adversário - é um dos trabalhos do pintor Francisco Rebolo que estará na retrospectiva de 120 anos de nascimento do artista, a partir de sábado, na Galeria Gravura Brasileira. A obra é conhecida como uma das primeiras a questionar o racismo e o elitismo no esporte, na década de 1930.

O quadro 'Futebol', de Francisco Rebolo Foto: Reprodução

Ex-jogador do Corinthians na década de 1920, ele é o responsável pela entrada do desenho da âncora e dos remos no escudo do time e foi um dos integrantes do grupo modernista Santa Helena - apelidado por Mário de Andrade de ‘artistas proletários’.

Na mostra A Gravura de Rebolo estarão expostas 90 obras, entre xilogravuras, litografias e gravuras em metal, originadas de 33 das 55 matrizes de diferentes fases e temas do artista.

A Galeria Gravura Brasileira fica na Rua Ásia, 219 - Cerqueira César.