Pocah estreia no carnaval de São Paulo: ‘Pitada do funk carioca para a selva de pedra’

A cantora e ex-BBB21 Pocah decidiu ingressar no carnaval de rua de São Paulo. Com planos de estrear seu primeiro trio elétrico nas ruas do bairro Ibirapuera, a cantora conversou com a coluna para falar sobre a sua chegada à folia paulistana.

Em suas palavras, Pocah afirmou: “O carnaval de São Paulo está crescendo muito, além de ser uma cidade que sempre me abraçou. Tenho meus planos e apresentações de carnaval não só no Rio de Janeiro mas em outros estados também, só que nesse momento, de botar o trio na rua, São Paulo é a cidade ideal. Vou levar a pitada do funk carioca para a selva de pedra.”

Pocah. Foto: Rodolfo Magalhães

Questionada sobre o que essa participação de Pocah representa para o carnaval paulistano, afirmou: “O carnaval de SP está cada ano se tornando mais sólido e um dos grandes destaques do Brasil nesta época do ano. Eu era adolescente e já estava em bloquinhos de rua lá no Rio, então de carnaval eu entendo e amo.”

Sobre a folia em si, Pocah revelou que gosta de misturar o funk com clássicos do axé em seu bloco, pois acredita que essa combinação cria uma atmosfera animada e contagiante. Ela destacou: “Funk é um gênero que casa muito bem com carnaval pois são duas coisas que gritam: festa, alegria, dança e diversão. Eu soltei há poucos dias o meu EP ‘A Braba é Ela’, que é um trabalho de funk, e eu pretendo levar essas músicas para o bloco, para todas se sentirem muito ‘brabas’ durante a folia hahahaha.”

Apesar de ainda não ter definido a rua e a data exatas do desfile, Pocah revelou que a estreia do seu trio elétrico provavelmente acontecerá na segunda semana de fevereiro.

Por fim, quando questionada sobre se o carnaval combina mais com funk ou com samba, Pocah respondeu de forma descontraída: “Olha, pergunta difícil. Carnaval é a grande festa do samba, mas não existe festa nesse mundo que não possa ficar melhor com um pouquinho de funk.”

Pocah, conhecida anteriormente como MC Pocahontas, se destacou no Rio de Janeiro em 2011. Seu maior êxito é “Não Sou Obrigada”, a primeira música lançada sob seu novo nome artístico.