Por que Roger Waters incomoda? Essa é a pergunta que o Instituto Brasil-Israel quer responder no MIS

Na próxima quarta, 8, véspera do Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo, às 19h, o Instituto Brasil-Israel (IBI) realiza no MIS, em São Paulo, o evento “Por que Roger Waters incomoda?”, em parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba.

A ideia é explorar a dimensão do ativismo do cantor, que está em turnê no Brasil, e os limites da crítica, evidenciando até que ponto é possível exercer o pensamento crítico sem atravessar a fronteira do antissemitismo.

Show de Roger Waters na turnê This is not a Drill, no estádio Nilton Santos, zona norte do Rio de Janeiro.

Participam da conversa o escritor Carlos Reiss, diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, Benjamin Seroussi, diretor da Casa do Povo, e Christian Dunker, especialista em psicanálise. Evento gratuito e aberto ao público.

Além da roda de discussão, o evento marcará o lançamento da “Cartilha contra o Antissemitismo”, produzida pelo IBI. O material será disponibilizado em formato impresso e digital.

Waters se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 11 e 12 de novembro.