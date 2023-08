Praça nos Jardins vai ganhar obra de arte digital que reflete a qualidade do ar

A mostra “VIVACIDADE - poéticas socioambientais” irá ocupar a Praça Adolpho Bloch, nos Jardins, em São Paulo. De 26 de agosto a 10 de setembro, a obra de arte digital “RESPIRAMOS” irá iluminar o local, ao mesmo tempo em que refletirá a qualidade do ar - em tempo real, a partir da coleta de dados sobre as concentrações de poluentes aéreos da cidade (divulgados pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

A escultura de luz foi criada pela dupla de artistas digitais Rizomatique. A interatividade do público se dá através de um tablet, que será fornecido ao participante pela monitoria da mostra. A estrutura de LED integra-se às árvores e ao paisagismo da praça.