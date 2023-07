Restaurante Incêndio reúne chefs especialistas em fogo

Mais recente empreitada do chef peruano Renzo Garibaldi com o sócio Guilherme Mora em São Paulo, o restaurante Incêndio será palco do Em caso de incêndio, fique!, uma experiência na qual será possível experimentar a gastronomia de chefs que são referência em preparos no fogo.

No comando do fogo no Incêndio estarão o anfitrião Renzo Garibaldi, o chef-executivo da casa Victor Cabanas, Jeffeson Rueda (A Casa do Porco - SP), Tuca Mezzomo (Charco - SP), Priscila Deus (Pobre Juan - SP), Beethoven Picui (Quintal do Picuí - PE), Saulo Jennings (Casa do Saulo - PA), a dupla Newton Rique e Pepo Figueiredo (Clan BBQ - RJ), Marcelo Malta (Malta e Sabor Doc - RJ) e Lucas Corazza, confeiteiro que se encarregará da sobremesa.

O evento acontece no dia 18 de julho, a partir das 17h, no restaurante Incêndio - Rua dos Pinheiros 808 – Pinheiros.