Ricardo Salles é um dos nomes da chapa que disputa eleição em clube de elite de SP

Duas chapas estão numa competição acirrada na concorrência de um terço das vagas do Conselho do Clube Athlético Paulistano, um dos mais tradicionais de São Paulo. Formada há seis anos, a Somos CAP quer levar a melhor em cima da chapa Paulistano, que lidera o conselho atualmente.

O deputado federal Ricardo Salles, José Velloso e o cientista político Rubens Figueiredo são alguns dos integrantes da Somos CAP e disputam com nomes da situação como Fernando Haupfman, Milton Barbosa e Caio Salém.

RICARDO SALLES. Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Cada chapa tem 52 candidatos, que, se eleitos, escolhem juntamente com o resto do conselho quem será o presidente do clube nos Jardins. Além de decidir a presidência e os quatro vices, esse conselho determina os gastos do clube e quanto é destinado para cada área da instituição.

Um dos pontos de discussão é a democratização na venda de ingressos para shows realizados no clube - o espaço costuma receber nomes de peso da música como Roberto Carlos, Alok e Elba Ramalho. Um título do clube, que tem cerca de 4 mil sócios, sai por volta de R$ 600 mil, incluindo a transferência e as luvas. As eleições serão no dia 6 de dezembro.

Em tempo: Ricardo Salles disse, em entrevista ao Estadão, que pretende disputar a Prefeitura de SP mesmo sem apoio do PL, sua atual legenda.