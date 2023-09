Rio Pinheiros ganha o seu primeiro bar flutuante

Nadar ou pescar no Rio Pinheiros ainda parece um sonho distante - mas já é possível tomar uma cervejinha por lá.

A partir desta sábado, 30, o Rio Pinheiros ganha temporariamente o seu primeiro bar flutuante. Trata-se do FLOATING BAR, patrocinado e criado pela Heineken. A intervenção irá acontecer até o próximo dia 29 de outubro.

Bar flutuante no Rio Pinheiros Foto: HELENA YOSHIOKA

Desde 2021, a marca de cerveja é patrocinadora do Parque Bruno Covas e, desde então, tem promovido ações na região. Com essa nova intervenção, a ideia é chamar atenção para o Rio Pinheiros e trazê-lo de volta ao centro do debate urbano.

O acesso ao bar flutuante é feito pela via expressa da Marginal Pinheiros, no Parque Bruno Covas, sentido Interlagos, em frente ao shopping Cidade Jardim.

A entrada é gratuita, mas precisa ser feita por meio do site da marca ( https://heinekenfloatingbar.com.br/). Neste site, o interessado é redirecionado para o Sympla (onde conseguirá seu ticket). Mas atenção: os ingressos começam a ser disponibilizados no site às quartas-feiras, às 17h - para visitas na mesma semana. O bar abre de sexta a domingo, das 16h às 22h.

A estrutura do baré de 400 metros quadrados - e foi elaborada pela Atenas, agência responsável pelo planejamento, criação e execução da plataformade cultura e sustentabilidade da marca Heineken no Brasil. Ela tem capacidade para receber até 200 convidados de forma rotativa.

O bar tem parceria com o bartender Alê D´Agostino que criou uma carta de drinques feitos com cerveja em sua composição, cardápio de petiscos e o chope da marca patrocinadora.

A operação do bar será sem fins lucrativos e todo o lucro será revertido para ações que contribuam para a melhoria do rio e seu entorno, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.

Pelo acordo com o Governo do Estado, a marca participa e colabora com as iniciativas de revitalização do rio e seu entorno como a construção das ciclovias e todas as frentes que integram o projeto.

A revitalização do Parque Bruno Covas abrange dois trechos: um de 8,2 quilômetros entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, na margem oeste do canal, e outro, de 8,9 quilômetros, entre a Ponte Cidade Jardim e a área de Retiro da CPTM, nas proximidades da Ponte do Jaguaré.