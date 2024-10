Rita Lobo participa da abertura da 8ª edição do ‘Experimenta! Comida, saúde e cultura’

O Experimenta! Comida, saúde e cultura acontece entre os dias 15 e 27 de outubro e propõe reflexões sobre a alimentação adequada e saudável e as suas interfaces na sociedade, com mais de 130 atividades em todas as unidades do Sesc, na capital, litoral e interior do estado.

A abertura da programação acontece no Sesc Pinheiros, na terça-feira, dia 15, a partir das 19h, com o bate-papo "Caminhos Para a Comida de Verdade". O bate-papo conta com a presença do professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). No palco, também estarão o pesquisador Chris van Tulleken e a chef de cozinha, escritora, empresária e apresentadora de programas de culinária Rita Lobo. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados 1h30 antes, no local.