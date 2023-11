Saiba quais são as 7 finalistas à ‘Palavra do Ano 2023′

Conflito, resiliência, urgências, desinformação, mudanças climáticas, inteligência artificial e vulnerabilidade estão na disputa para palavra do ano - de acordo com levantamento da Consultoria CAUSE e Instituto Ideia.

Esta é a oitava vez em que uma palavra é eleita como aquela que melhor representa o ano do brasileiro. A escolhida nesta edição de 2023 sucederá a palavra “esperança”, vencedora da edição de 2022. Os anos anteriores foram representados pelas palavras vacina (2021), luto (2020), dificuldades (2019) e mudança (2018).

'Mudanças Climáticas' é uma das concorrentes Foto: Tiago Queiroz

Neste ano, conceitos formados por duas palavras (como “inteligência artificial” e “mudanças climáticas” ) estão sendo consideradas pela sua unidade e significado.

A pesquisa é realizada em duas etapas: consulta aos especialistas ligados à literatura, comunicação e artes para definição das finalistas, seguida de voto popular para a escolha da Palavra do Ano.

Entre os especialistas ouvidos estão o filósofo e escritor, Ailton Krenak, e as jornalistas Flávia Oliveira e Joyce Pascowitch. A vencedora do Palavra do Ano 2023 será anunciada em dezembro.