Shopping JK Iguatemi recebe duas obras da Pinacoteca de São Paulo; saiba quais

A Pinacoteca de São Paulo se junta ao JK Iguatemi para mais uma edição do projeto Pina no JK - com exibição de duas obras da coleção do museu no Piso 1 e 2.

Os frequentadores do shopping podem conhecer dois trabalhos do artista Emannuel Nassar e que fazem parte do acervo da Pinacoteca: Roda Alfabética e Cruzeiro do Sul.

O conselheiro da Iguatemi S.A. Carlos Jereissati Filho, o curador Jochen Volz e o diretor das relações internacionais da Pinacoteca de São Paulo Paulo Vicelli Foto: @Luprezia

Em 40 anos de carreira, Nassar dá ênfase à cultura popular brasileira, em diálogo com outras matrizes como o neoconcretismo e a arte pop.

No primeiro trabalho, Roda Alfabética, o artista pinta sobre uma estrutura circular encontrada em um ferro velho.

Já em Cruzeiro do Sul, o artista representa o mapa da América do Sul cercado pela constelação que dá título à obra.

A exposição fica no Shopping JK Iguatemi até o dia 23 de outubro.