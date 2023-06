Telejornal da Globo sai do estúdio de vidro e será apresentado direto das ruas de São Paulo

Para celebrar seus 40 anos, o SP1 será apresentado por Alan Severiano em diferentes pontos da capital paulista, como centros culturais, estações de metrô, favela e praça pública. A programação especial vai acontecer de segunda-feira, dia 3, a sábado, dia 8.

“Nesses 40 anos, vamos falar das transformações de São Paulo desde que o ‘SP1′ nasceu: as mudanças no transporte, no clima, na comida... Tudo a partir de ancoragens fora do estúdio, na rua, onde a cidade vibra, onde as coisas acontecem. A gente quer comemorar esse aniversário tão importante cada vez mais perto das pessoas que nos assistem, e que são nossa razão de existir. É um presente para a cidade”, destaca Alan Severiano.

Durante a semana de comemorações, o jornal contará com a participação de artistas de diversos estilos musicais que irão customizar a trilha do jornal, como Alok, Demônios da Garoa, Orquestra Sinfônica Heliópolis, Pastoras do Rosário, Bixarte e rapper Cocão Avoz.