Tomie Ohtake e Adriana Varejão estarão em mostra só com obras de mulheres

Tomie Ohtake (1913 - 2015), Adriana Varejão e Leda Catunda, entre outras artistas mulheres, estarão na exposição Elas Fazem Arte, realizada pelo Instituto CPFL em parceria com a TV Cultura.

A artista plástica Adriana Varejão Foto: DENISE ANDRADE

Com a curadoria de Daniela Bousso, a mostra apresentará 20 obras do acervo da emissora, que foram criadas somente por mulheres. A inauguração será no dia 13 de setembro e ficará em cartaz na sede do Instituto CPFL, em Campinas, até o dia 2 de dezembro.

“Tal como nas obras de Anna Bela Geiger, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes, que referenciam questões pós-coloniais e a história do nosso país. A coleção, criada a partir de critérios abertos a cada programa, configura um período da arte brasileira, entre os anos 1988 e 2023″, explica Daniela Bousso, curadora da exposição.

Amélia Toledo, Anna Bella, Carmela Gross, Cristina Canale, Flavia Junqueira, Gê Viana, Kimi Nii,Mag Magrela & Eveline Sin, Crica, Mari Mats, Maria Bonomi, Marina Saleme, Suppa, Geiger, Tatiana Blass e Teresa Viana também terão obras expostas.