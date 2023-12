Veja as previsões de um astrólogo e um numerólogo para 2024

Mais um novo ano chega e com ele aquela vontade de tentar prever como será o período. A coluna conversou com um astrólogo e um numerólogo que deram suas opiniões sobre as tendências dos astros e dos números para 2024. Leia abaixo as entrevistas com o astrólogo Matheus Muníz e com o numerólogo Pedro M’artins:

O astrólogo Matheus Muníz Foto: Giselle Medeiros

Quais são as tendências astrológicas para 2024?

O ano de 2024 traz quatro eclipses que, ao longo de até seis meses, vão moldar significativamente as relações humanas. Estes eventos não apenas gerarão questionamentos profundos, mas também desencadearão mudanças nas vidas das pessoas. Júpiter, inicialmente em Touro e posteriormente transitando para Gêmeos, sinaliza uma mudança de foco: de questões financeiras para desafios mais centrados na comunicação e diversificação. Este redirecionamento promete impactar as interações sociais, a busca por estabilidade financeira e a diversificação de experiências pessoais. Economicamente, falando em parâmetros nacionais, o Brasil pode ter um “boom” muito forte na economia e avanço nesse setor, o que por consequência acaba influenciando todos nós.

Há algum período mais desafiador, segundo os astros?

O segundo semestre de 2024 se desenha desafiador, com a quadratura entre Saturno e Júpiter apontando para possíveis dificuldades. Júpiter é um planeta muito expansivo e estamos falando de um período eleitoral que pode acabar criando conflitos sociais e desacelerando o crescimento do início do ano. Empreendimentos iniciados nos últimos seis meses podem enfrentar obstáculos, colocando à prova a resiliência e a habilidade de planejamento. Esta pressão financeira pode se estender para além dos negócios, influenciando a vida das pessoas, exigindo tomadas de decisões cuidadosas e estratégias para enfrentar responsabilidades profissionais e familiares. O período revela a necessidade de abordagens racionais e persistentes.

Quais signos serão mais ‘beneficiados’ no ano que vem?

Continua após a publicidade

A aguardada conjunção entre Júpiter e Urano em Touro, especialmente entre março e maio de 2024, destaca-se como uma oportunidade de impacto positivo nas vidas das pessoas. Este fenômeno astrológico não apenas inspira ambição, inovação e potencial disruptivo, mas também oferece uma janela de oportunidades para todos os signos explorarem novos caminhos em suas vidas. O impacto será sentido não apenas no âmbito pessoal, mas também em comunidades e sociedades, à medida que a busca por crescimento e a introdução de ideias inovadoras se tornam catalisadores para mudanças significativas. Cada signo, sob essa influência, tem a chance de se beneficiar de maneiras únicas, porém devemos dar destaque para Sagitário, Aquário e Touro, que terão um papel exponencial para o seu crescimento. Digamos que 2024 é o ano da abundância para cada um deles.

O numerólogo Pedro M'artins Foto: Francieli Rodriguez

Pedro M’artins:

Numerologicamente, quais são as tendências para 2024?

A Numerologia se baseia nos ciclos da vida, ou seja, cada ano é destinado a uma determinada energia que separamos do número 1 ao 9. 2020, por exemplo, foi um ano de energia 4, trazendo restrição, busca por estabilidade e ordem (marcados pela covid). 2024 será um ano de energia 8. Agora, o foco é o material, indicando um grande período de oportunidades profissionais, expansão financeira, acordos comerciais e sucesso nos empreendimentos. Os últimos sete anos foram essenciais para “preparar o terreno” para a colheita, que será em 2024. Se você plantou, irá colher (e a colheita será farta). O ano de energia 8 também é um ano de equilíbrio e justiça; o próprio número 8 são duas metades iguais, formando o símbolo do infinito. Então, espere também resolução de conflitos e justiça. Apesar de ser um ano com foco no material da vida, também se pede um equilíbrio com o espiritual. Não deixe sua espiritualidade de lado este ano, ou poderá se desestabilizar.

Há algo que se possa fazer para atrair coisas boas no ano que vem?

O processo de “atrair coisas boas” é uma série de fatores. O principal é entender que a sua mente funciona como uma máquina; tudo que dela emana, atrai em proporção igual. Então, é preciso cuidar da mente e observar os pensamentos. Em segundo lugar, vem o autoconhecimento. Entender o real propósito de sua vida, quais áreas precisa desbloquear, a energia do seu ano pessoal (na numerologia, cada pessoa também possui seus ciclos que se renovam no dia do seu aniversário). É preciso ter um direcionamento. Quando se navega sem sentido, nenhum vento é favorável. Por isso, a numerologia é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Por último, mentalizar. Mentalize seus sonhos e objetivos como se fossem reais; o universo irá conspirar para que eles se concretizem.

Continua após a publicidade

Em termos gerais, o que é possível enxergar com a numerologia?

A numerologia é a decodificação do nosso ser. Com ela, conseguimos entender: nossa missão de vida, aspectos da nossa personalidade, quais bloqueios devemos superar (e como superá-los), números e cores favoráveis para o dia a dia, energia do nosso ano pessoal (o que devemos focar este ano para aproveitar ao máximo nosso potencial), aptidões profissionais e assinatura de poder (nome artístico ideal, nome social, nome profissional ou apelido).