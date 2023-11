Natal no shopping: vending machines e oficina de cartas são atrações do Shops Jardins

Um trono cercado com uma luxuosa decoração vermelha será a casa do Papai Noel no Shops Jardins. Além das fotos com o velhinho - que estará disponível para os encontros das 12h às 20h - as crianças poderão participar de uma oficina de cartinhas do Itaú Personnalité para fazerem seus pedidos de Natal, entrar na piscina de bolinhas e pegar bichinhos e chicletes em vending machines. Todas as atrações podem ser usadas gratuitamente mediante a cadastro, mas será valido apenas uma ficha para cada máquina por CPF.

O trono do Papai Noel no Shops Jardins Foto: Rodrigo Zorzi

Complementam a festa a distribuição de pipoca, a decoração temática com doze balões coloridos e iluminados, sete árvores de Natal, guirlandas e outros adereços.

Vending Machine instalada no shopping Foto: Rodrigo Zorzi

Os pais também vão ter suas lembrancinhas. Nas compras acima de R$ 900,00, os clientes poderão escolher entre uma das opções: Choco Choco Chocolat du Jour personalizado 500 g, Choco Pane Chocolat du Jourpersonalizado de 500 g, Choco Choco lata sem personalização 350 g ou Choco Panelata sem personalização 350 g.