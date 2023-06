Roteiro pet friendly na capital e litoral do Ceará

Fomos ao Ceará lançar o e-book "Guia Pet Friendly Fortaleza" (baixe aqui) na metade de maio e aproveitamos para conhecer duas praias do estado cearense: Moitas de Amontada e Cumbuco. Em ambas, fizemos check in, jogamos âncora e curtimos a hospedagem ao lado da Ella (ninha filha pet). Vamos dividir com vocês nossas experiências. E, aqui, vai um spoiler: prepare-se para apaixonar-se, pois encontramos dois paraísos onde o sol brilha 365 dias por ano, a brisa marinha ameniza o calor e a paleta de azuis parece ter uma edição especial.

Ella curtindo a brisa marinha na praia de Moitas. Foto: Cris Berger

Moitas de Amontada

A praia de Moitas de Amontada está há três horas de Fortaleza. A estrada está em boas condições de tráfego em boa parte do caminho, apenas o trecho final tem alguns buracos grandes, portanto, opte em fazer essa viagem durante o dia. Nós escolhemos nos hospedar no Collina Beach (a partir de R$ 990,00), que fica em cima do morro e tem uma vista para o mar de tirar o fôlego. A pousada é pé na areia, ou seja, você desce pelas escadas que cortam o jardim e logo está na praia. Eu escreveria uma dezena de bons adjetivos para descrevê-la, além de dizer que a areia é clarinha e a água do mar quente e sem ondas.

Ella ao lado da piscina do Collina Beach. Foto: Cris Berger

Quase podemos classificá-la como uma costa deserta se não fosse pelo trânsito pontual de motos e buggies. Não há a mínima restrição de cachorro na praia, ele pode ficar solto e correr, apenas cuide ao amanhecer e entardecer quando é a "hora do rush" de quem está indo ou voltando do trabalho ou retornando dos passeios. São apenas 9 bangalôs, charmosos e confortáveis, totalmente independentes e virados para o mar. Cada um tem a sua varanda com rede própria. Eu sugiro o bangalô de número 5, que tem uma vista privilegiada para a imensidão do oceano. No banheiro - que é absolutamente não convencional - tem uma banheira feita de pedras. Acima dela, não há teto, ou seja, o sol e as estrelas fazem uma participação especial.É incrível.

Ella relaxando no almofadão junto ao jardim cheio de redes. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

A piscina com borda infinita está debruçada no mar. O bar e restaurante, ao lado dela, servem pratos bem elaborados com peixe e frutos do mar. As entradinhas e petiscos não decepcionam. Inclusive, ali comi um dos melhores ceviches da minha vida. Créditos ao chef João Freire. É possível fazer todas as refeições na pousada, você pegará o carro apenas se quiser. As redes presas nos coqueiros, de onde também vemos o mar, é mais um espaço encantador dessa pousada que flechou meu coração. O pôr do sol é uma atração à parte e você vê da sua varanda, piscina, rede ou beira da praia. O melhor? Os pets têm livre acesso a todos os espaços. Um sonho!

Cumbuco

A praia de Cumbuco está bem mais perto da capital cearense do que Moitas: menos de uma hora. Quando fomos fazer as reportagens do livro Guia Pet Friendly Fortaleza em dezembro de 2022, fizemos um passeio de buggy pelas dunas e lagoas da região e adoramos, portanto, coloque este passeio na sua agenda.Nossa hospedagem foi no resort Carmel Cumbuco (a partir de R$ 965,00), que tem um imenso diferencial: eles fazem de tudo para mimar você e isso será notado logo na chegada, desde a hora do check in. Lembro que sentamos em uma mesa na área externa, em meio a um jardim lindo. Logo nos foi entregue uma bandeja com toalhinhas úmidas enroladinhas e perfumadas. E também potinhos com frutas. Um mimo.

Ella em um dos gazebos do Carmel Cumbuco. Foto: Cris Berger

Ganhamos um quarto no térreo e não usamos uma única vez a chave, pois usamos a porta de vidro que dá para o jardim para entrar e sair, era muito mais prático e com uma vantagem: há grama a um passo. Quem tem cachorro que só faz xixi no verdinho, vai me entender. O kit pet é fofo e mostra o quanto o hotel está atento ao público com pets. O hotel criou diversos lounges para você curtir a piscina e o mar. Optamos por estar perto da praia. Há espreguiçadeiras e gazebos para dois, além de guarda-sóis e coqueiros para nos proteger do sol forte. A decoração é rústica e estilosa.

O kit pet para os hóspedes de quatro patas. Foto: Cris Berger

Além da grande piscina, os hóspedes curtem as diversas jacuzzis com jatos fortes espalhadas pelo deque. Como em algumas épocas do ano venta forte, há paredes de vidro perto delas. Este era o nosso local preferido para relaxar. Volta e meia, aparecia um funcionário do hotel com uma bandeja. Ora era com doces típicos da região, ora com copinhos de frozen. E as tais toalhinhas para refrescar. Deu a dica de eles criarem mimos para os pets também. Não seria fofo, um mini picolé para cachorro com água de coco e frutas? A Ella amaria. Quem gosta de SPA, como eu, vai adorar saber que no Caudalie - que fica dentro do Carmel - os pets são bem-vindos. Antes da massagem, ganhei o momento escalda pés e achei o máximo ver a Ellinha ali sentadinha ao meu lado. Depois fomos para a sala e enquanto eu relaxava, ela cochilava.

Continua após a publicidade

Ella no SPA do Carmel Cumbuco. Foto: Cris Berger

Foram dias lindos no Ceará! Eu já sabia que Fortaleza é repleta de ótimos estabelecimentos pet friendly, que inclusive receberam nossa assessoria e selo da secretaria de turismo, e fiquei ainda mais feliz em constatar que é possível agendar uma viagem com dias na capital e pelo litoral.

Sugestão de roteiro

Dia 1

Em Fortaleza, hospede-se no hotel Gran Marquise (a partir de R$ 871,00), curta a piscina que fica no rooftop e a praia (basta atravessar a rua). Jante no Coco Bambu da Beira Mar (5 minutos caminhando a partir do hotel) eleito Melhor Restaurante pelo prêmio "Melhor Pet Friendly Fortaleza".

Dia 2

Passe o dia na Barraca América do Sol, na Praia do Futuro, que ganhou Melhor Barraca pelo prêmio "Melhor Pet Friendly Fortaleza" e tome um drink com petiscos maravilhosos no Zelig.

Continua após a publicidade

Dia 3, 4 e 5

Vá para a praia de Moitas, logo cedo, e fique pelo menos duas noites no Collinas Beach.

Dia 6, 7 e 8

Na volta de Moitas, pare em Cumbuco (mesma direção) e fique mais duas noites no Carmel.

Dia 9

De volta à capital, durma no Sonata de Iracema (a partir de R$ 322,00), ganhador da categoria Hospedagem no prêmio "Melhor Pet Friendly Fortaleza" e almoce no restaurante Mar de Rosas, que tem uma lasanha de camarão de comer de joelhos. Se precisar ir ao shopping, saiba que o RioMar é mais um ganhador do prêmio "Melhor Pet Friendly Fortaleza", na sua categoria. E que o Salão da Aurora tem serviço de manicure e cabeleireiro, além de banho e tosa para os pets (ela também levou a plaquinha de "Melhor Pet Friendly Fortaleza" da cidade como salão de beleza).

Quem leva e organiza toda a viagem: Sonho e Magia Viagens - especializada em viagens com pets, aéreo e terrestre: contato@smviagens.com.br, (11) 98811-5942 e @sonhoemagiaviagens

Continua após a publicidade