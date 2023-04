Jerry Springer, apresentador de talk show e ‘mensageiro do fim do mundo’, morre aos 79 anos

O apresentador de talk show americano Jerry Springer, cujo programa de TV homônimo apresentava um circo no qual famílias disfuncionais estavam dispostas a expor tudo nas tardes dos dias de semana, incluindo brigas, obscenidades e imagens borradas de nudez, morreu na quinta-feira aos 79 anos. Segundo comunicado da família, ele morreu pacificamente em casa no subúrbio de Chicago após uma breve doença.

Em seu auge, The Jerry Springer Show foi uma potência de audiência e um pária cultural dos EUA, sinônimo de drama escandaloso. Conhecido por arremessos de cadeiras e argumentos cheios de bipes, o talk show diurno trouxe o prazer pelo sentimento de culpa do americano ao longo de seus 27 anos de duração, chegando a superar o programa de Oprah Winfrey.

O apresentador de TV Jerry Springer, em 2010 Foto: Alberto E. Rodriguez / AFP

Springer chamou isso de “entretenimento escapista”, enquanto outros viram o show como uma contribuição para um declínio nos valores sociais americanos.

“A capacidade de Jerry de se conectar com as pessoas estava no centro de seu sucesso em tudo o que ele tentou, seja política, transmissão ou apenas brincando com as pessoas na rua que queriam uma foto ou uma palavra”, disse Jene Galvin, porta-voz da família e amigo de Springer desde 1970, em um comunicado. “Ele é insubstituível e sua perda dói imensamente, mas as memórias de seu intelecto, coração e humor viverão.”

Em seu perfil no Twitter, Springer se declarou, brincando, como “apresentador de talk show, mensageiro do fim do mundo”. Ele também costumava dizer às pessoas, com ironia, que seu desejo para elas era “que você nunca esteja no meu programa”.

Depois de mais de 4 mil episódios, o show terminou em 2018, nunca se desviando de sua lascívia central: alguns de seus últimos episódios tiveram títulos como Sexo com Stripper me Tornou Heterossexual, Pare de Chutar Minha Irmã Gêmea e Ficar com meu Terapeuta. No vídeo Too Hot For TV, lançado quando seu programa diário se aproximava de 7 milhões de telespectadores no final dos anos 1990, Springer ofereceu uma defesa contra o desgosto.

“Olha, a televisão não cria e não deve criar valores, é apenas uma imagem de tudo o que está por aí - o bom, o ruim, o feio”, disse Springer, acrescentando: “Acredite nisso: os políticos e empresas que procuram controlar o que cada um de nós pode assistir são um perigo muito maior para a América e nossa preciosa liberdade do que qualquer um de nossos convidados jamais foi ou poderia ser”.