João Donato faz show do álbum ‘Serotonina’; e ainda há blocos nesse pós-carnaval

O cantor e compositor João Donato, de 88 anos, traz para a cidade o show do álbum Serotonina, o primeiro dele com canções inéditas com letras em 20 anos.

No trabalho, Donato, um dos mais importantes compositores do Brasil, abre parcerias com nomes como Anastácia e Céu. Com a primeira, ele fez Simbora, que abre o disco e mistura baião e a música caribenha, uma das marcas da carreira do artista. Com Céu, ele compôs Floriu, com quem dividiu também os vocais na gravação que está no álbum.

Em Serotonina, Donato ainda assina canções com Rodrigo Amarante, Mauricio Pereira, Felipe Cordeiro, os poetas Jorge Andrade e Arruda, e o produtor do disco, Ronaldo Evangelista.

Todas elas trazem o conceito de bem-estar e prazer – daí o título do disco -, ou como Donato prefere dizer, são conduzidas pela ideia de “música como cura”.

No palco, o compositor estará acompanhado dos músicos Fábio Sá (baixo), Anais Silva (coros), Maurício Badé (percussão), Richard Firmino (sopros), Marcelo Monteiro (sopros) e Sergio Machado (bateria).

Além do álbum Serotonina, Donato finalizou recentemente sua participação nos arranjos do disco Afeto, uma homenagem aos 90 anos de um parceiro do tempo da bossa nova, Carlos Lyra. Para cantar as músicas de Lyra, foram escalados nomes como Gilberto Gil, Marcos Valle, Ivan Lins e Mart’nália.

Com mais de 70 anos de carreira, Donato tem álbuns históricos em seus carreira, como os cultuados A Bad Donato, de 1970, Quem é Quem, lançado em 1973, além de ser coautor de sucessos como Bananeira, A Rã, A Paz, Lugar Comum, Simples Carinho e Nasci Para Bailar, conhecidas pelas gravações de nomes como Nara Leão, Gal Costa e Gilberto Gil.

Continua após a publicidade

Dom. (26), 18h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 50. bit.ly/joaodonatosesc

O cantor baiano Russo Passapusso, vocalista da banda BaianaSystem, está em São Paulo nesse pós-carnaval. Foto: LECO_DE_SOUZA /

BaianaSystem se apresenta no Ibirapuera neste pós-Carnaval com o trio Navio Pirata pelas ruas de São Paulo. Formado em 2009 e liderado por Russo Passapusso, o grupo se tornou um dos destaques da música da Bahia e já soma hits como Saci, Sulamericano e Playsom.

Sáb. (25), 14h. Av. Pedro Álvares Cabral, 220, Ibirapuera. Gratuito.

Maria Gadú

Cantora faz o show Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Maria Gadú relembra sucessos da música brasileira, como Lindo Lago do Amor, de Gonzaguinha, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, e Coisas da Vida, gravada por Milton Nascimento.

Sáb. (25), 19h; dom. (26), 18h. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito.

Continua após a publicidade

MC Tha une o funk ao som dos terreiros de umbanda no show Meu Santo É Forte. Foto: RODRIGO DE CARVALHO

Mc Tha no terreiro.

A cantora e compositora paulistana une o funk ao som dos terreiros de umbanda no show Meu Santo É Forte. Nele, ela canta música do EP homônimo no qual gravou cinco canções lançadas por Alcione que tratam da temática afro-religiosa. Entre elas estão Figa de Guiné, Agolonã e Corpo Fechado.

Hoje (24), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 100/R$ 140. bit.ly/mcthashow

Bloco do Bita para crianças.

Lila, o Tito e o Dan, personagens da animação brasileira Mundo Bita, comandam o show no palco com seus maiores sucessos, incluindo a canção Carnaval do Bita. Antes da apresentação, um bloco recebe os foliões de todas as idades com as músicas do grupo em ritmo carnavalesco.

Dom. (26), 16h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 80/R$ 170. bit.ly/blocodobita1

Continua após a publicidade

Filó Machado comemora seis décadas de carreira com show Foto: Divulgação

Filó Machado

Cantor e compositor comemora as seis décadas de estrada com show em que relembra canções que gravou ao longo da carreira, entre elas, Salve América e Jazz de Senzala. Como convidados especiais, Filó recebe a pianista Léa Freire, o cantor Dom Paulinho Lima e a cantora Liv Moraes.

Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. bit.ly/filomachado

Tributo a Tim

A big band de funk e soul Black Mantra e o rapper BNegão se juntam em um tributo à fase racional de Tim Maia – uma das mais festejadas do compositor carioca. São dessa época, de meados dos anos 1970, músicas como Imunização Racional (Que Beleza!), Bom Senso e Universo em Desencanto.

Hoje (24), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 80. bit.ly/blackmantraebnegao

Continua após a publicidade

Tradicional Jazz Band

Com 58 anos de carreira, a Tradicional Jazz Band se mantém firme no propósito de apresentar o jazz primitivo com uma sonoridade atual. O repertório do grupo é dedicado aos grandes mestres de gênero, como Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, entre outros.

Hoje (24), 22h30. All of Jazz. R. João Cachoeira, 1,366, Itaim Bibi. R$ 50. Reservas: (11) 3849-1345.

Teatro

'Paris', espetáculo de Jorge Takla e Anselmo Zolla, mescla dança e canto Foto: LEANDRO MENEZES

Paris

Paris, espetáculo inédito de Jorge Takla e Anselmo Zolla, mescla dança, canto e vídeo-projeções para encenar o trabalho artístico de grandes personagens das artes do século 20, entre eles Stravinsky, Cole Porter, Chanel, Pablo Picasso e Marlene Dietrich. No palco, a apresentação é conduzida por 13 bailarinos da Studio3 Cia de Dança que retratam o contexto político, social e artístico da época.

Continua após a publicidade

2ª (27), 20h. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Sé. R$ 32. bit.ly/parismunicipal





Um fascista no divã

A peça Um fascista no divã, com texto de Marcia Tiburi e Rubens Casara, começa em um consultório que, ao longo da encenação, se transforma em outros ambientes, como uma sala de jantar, um programa de televisão e um acampamento. É neles que uma psicanalista reflete e questiona sobre a ascensão do fascismo no Brasil, a partir de um diálogo com seu paciente.

Estreia 5ª (2). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. SP Escola de Teatro. Pça. Roosevelt, 210, Centro. Gratuito (retirar em bit.ly/facistanodiva). Até 25/3.

Um Dia, Um Rio

O espetáculo infanto-juvenil Um Dia, Um Rio, com o Grupo 59 de Teatro, narra a história de um rio, desde o seu nascimento como um riacho até ele se tornar exuberante ao desenhar a paisagem com suas águas. Ao longo do percurso, ele encontra grandes desafios para preservar as formas de vida que abriga. A direção é de Fabiano Lodi.

Continua após a publicidade

Estreia dom. (26). Dom., 11h. Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 7,50 a R$ 25. Até 2/4. bit.ly/umdiaumriosesc





Lugar Nenhum

O espetáculo Lugar Nenhum, da Companhia do Latão, se passa em uma casa de praia próximo a Paraty, erguida sobre ruínas de uma fazenda colonial, onde uma família de artistas se reúne para comemorar o aniversário de um dos membros. Entre debates políticos e ideológicos, eles se deparam com estragos e violências do cotidiano. O texto de Sérgio de Carvalho é inspirado na obra do escritor russo Anton Tchekhov.

5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Tusp. R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque. R$ 40. Até 5/3. bit.ly/lugarnenhumlatao