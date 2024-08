Em entrevista à revista Elle, Hartnett foi questionado sobre o momento mais constrangedor de sua carreira, e relembrou um momento esquisito da produção. Segundo Hartnett, a cena de sexo entre ele e sua colega de elenco, Kate Beckinsale, foi gravada na frente do namorado da atriz.

“Eu tive tantos. Um dos mais constrangedores foi a cena do paraquedas de Pearl Harbor, com Kate Beckinsale, em que estamos fazendo amor no paraquedas por algum motivo. Ela decidiu trazer a sua filha de um ano e seu namorado para o set pela primeira vez naquele dia. Me senti horrível o dia inteiro, foi super vergonhoso. Obrigado, Kate!”, disse o ator. Veja: