Alguns cachorros da Rainha Victoria possuem túmulos celebrados nos jardins reais. Quando Dash morreu, em 1840, sua lápide assinalou que ali jazia um ser que se apegava sem egoísmo, brincava sem malícia e manifestava uma fidelidade sem enganos (“His attachment was without selfishness, His playfulness without malice, His fidelity without deceit”). Na permanente projeção moral sobre os animais, os cães eram louvados por virtudes superiores à média dos filhos de Adão. A jovem Victoria amava border collies. Um corgi causava mais comoção à sua trineta, Elizabeth II. Ambas amaram seus maridos, mas confiavam mesmo nos seus cães. Mulheres sábias...

Houve uma escola filosófica que estava associada aos cachorros. Kyom ou kynos é a palavra em grego para cachorro. A liberdade sincera dos animais foi associada a alguns filósofos chamados de cínicos. A palavra cínico significa, na filosofia helenística, os seguidores do pensamento livre e alheio a convenções sociais. Talvez a origem esteja no nome de um ginásio esportivo para pessoas alternativas (filhos ilegítimos, filhos de escravizados, etc.) que pode ser associado à palavra para cachorro ou ao próprio estilo de vida dos cínicos. Em todo caso, os filósofos tornaram o termo “cachorro” um elogio.

Ao contrário de hoje, em que a palavra significa dissimulado, cínico era associado a cachorros na filosofia helenística. Entre os cínicos famosos, brilha o nome de Diógenes. Alheio a convenções sociais, destituído de ambição material e cruamente sincero, Diógenes morava em uma barrica.

Talvez seja o filósofo com maior quantidade de anedotas. Vivia dentro de um barril, cercado por cachorros. Percorria as ruas de Atenas, em plena luz do dia, com uma lâmpada em busca de um homem honesto. O filósofo ficou famoso, e contam que Alexandre, o Grande, foi até ele e anunciou que poderia dar ao pensador qualquer coisa. Diógenes pediu que ele saísse da frente, pois estava tapando o Sol. Se ele se referia à estrela que nos aquece ou à metáfora da Verdade, nunca saberemos. De toda sorte, admiramos o homem que recusou qualquer benefício. Era livre por pouco ou nada desejar. A virtude cínica da autarquia, da autonomia diante do mundo, tornava-o um primeiro “hippie” a contestar consumo e ostentação.