É excepcional uma criança ou jovem amarem lugares silenciosos, com conversas interiores apenas. São meteoros raros. O anseio de silêncio cresce com o tempo. Afogada nos barulhos urbanos, na invasão de sons e de assédios de toda forma, a pessoa adulta passa o dia em uma rave permanente nas ruas e no trabalho. Isso ajuda a querer isolamento ao fim do expediente, refúgio no lar, em si e em um livro. O silêncio tornou-se um item fundamental do chamado pós-luxo: a noção atual do verdadeiro conforto. Nada mais de salas com dourados e veludos. Não! Apenas o afago do silêncio com um livro. O desejo de Borges pode parecer estranho para alguns. Para mim, o verdadeiramente exótico é alguém querer uma dose maior de barulho e de sociabilidade, após ter sido tragado, o dia todo, no redemoinho. Parece um náufrago que, saindo de uma quase morte, chega com esforço à margem e pede água!

Há remédios contra o excesso de telas e de Zap, até na educação. Michel Desmurget, doutor em neurociências, lançou um livro forte e uma indicação: A Fábrica de Cretinos Digitais (editora Vestígio). Ele alertava, em 2019, contra o dano do excesso de telas na mente infantil. Chegamos a 2023. Passamos pela experiência pandêmica. O mundo virtual expandiu-se. A escola presencial minguou, e o problema é grave. O novo livro do autor chama-se Faça-os Ler! Para Não Criar Cretinos Digitais (Vestígio). Com dados muito objetivos, ele desenvolve análises sobre os benefícios insubstituíveis derivados da leitura sistemática de textos bons. Para tudo o que Desmurget afirma sobre crianças, eu amplio as conclusões, incluindo adultos e minha pessoa.

Dados inquietantes da recente obra do neurocientista: “Essa tendência de abandono progressivo da leitura também é observada nos Estados Unidos. Entre 1976 e 2016, a porcentagem de alunos do ensino médio que não leram nenhum livro ‘por prazer’ no ano anterior aumentou de 11% para 34%. Ao mesmo tempo, a proporção de leitores diários (livros ou revistas) caiu de 60% para 16%”.