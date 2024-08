Sou adepto desta linha de pensamento: existe um mundo real concreto externo a mim e que não depende da minha percepção (nem todos os filósofos concordam com isso). Porém, a maneira como eu consigo apreendê-lo depende de questões cognitivas complexas e subjetivas. Os órgãos dos sentidos – como visão, paladar e audição – fluem a partir de treinos e de questões socioambientais. Não se trata apenas de quem ouve melhor, mas como ouve em relação a outras pessoas. Existe o real externo, entretanto o que eu percebo é um diálogo complexo entre este mundo e sua apreensão/percepção no meu corpo/consciência. Isso envolve gradação (ouvir/ver mais ou menos), emoção (assustar-se com algo percebido ou não) e uma questão cognitiva desafiadora: o diálogo dos signos externos em dança permanente e mutável.

Platão discutiu tema similar no diálogo Teeteto. A personagem Sócrates argumenta se o conhecimento seria percepção; julgamento/opinião ou explicação racional. O que me fascina no Teeteto é trazer o problema do choque entre verdade absoluta e relativismo. Como sempre, usando o método de dar à luz pelo diálogo e fazer surgir no interlocutor uma nova percepção, Sócrates relembra que é filho de parteira (aprendemos ali o nome da mãe dele, Fenarete) e, discutindo os problemas do conhecimento, mais pergunta e questiona do que afirma.

Posso ir às profundezas platônicas ou escutar a parente do interior: “Quem ama o feio bonito lhe parece”. Consigo pensar na história dos filhos da águia e da coruja, de La Fontaine, pois os medonhos rebentos da ave de Minerva foram descritos como de singular beleza pelo olho enorme e carinhoso da mãe. Monteiro Lobato acrescenta um ditado à fábula: “Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai”. Graciliano Ramos, sob pseudônimo de J. Calisto (publicado pela editora Baião), mudou um pouco as aves e ampliou a percepção da subjetividade encerrada na consciência de cada um: “Tu és sempre a coruja, e os outros homens são gaviões”. A comadre coruja e o compadre gavião, na visão do alagoano, são as eternas relações do Eu com o Outro. Nunca veremos com o olhar alheio, e a comunicação humana sempre conhecerá pedras pelo caminho. La Fontaine mirou no amor materno; Graciliano ampliou para todos nós.