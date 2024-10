Livros iniciais, mas nem todos completamente fáceis. São textos para ler com atenção e dar um passo decisivo adiante. Obras que devem ser encaradas como um desafio estratégico. Não se trata de passatempo: os filósofos possuem outras relações com a ideia do tempo. Ele não deve ser “passado”, mas fruído com consciência. Diferentemente de alguma coisa que se faz para vencer o tédio, são exercícios mentais para sair da zona de conforto, quebrar a inércia do cotidiano, fazer ver além das mídias sociais.

Pessoas, em geral, ignorarão as recomendações. Cérebros mais conscientes vão imaginar: os nomes são importantes, vou buscar aquilo com que eu mais me identifico e lerei as duas obras. Por fim, um em cem mil dirá: “Lerei todas as obras aconselhadas. Por quê? Para eu me desafiar a não ser raso. Quero pensar acima do senso comum, desenvolver um vocabulário mais sólido e dar um passo a caminho do ‘esclarecimento’ que Kant determinava separar algumas pessoas de todo o mundo”. Filosofia destrói mitos e, inclusive, ajuda a entender como construímos novos mitos.

Decidir ler é algo transformador. Analisar bons livros é uma guinada estratégica. Quem se aventurar aceitará o compromisso tácito da revolução interna. “Sapere aude” – gritava o mesmo Kant. Ouse saber! Ouse! Desafie-se e descubra um novo mundo, com muita esperança, à sua frente. Está em dúvida ou tem a resposta?