A Feira do Livro 2023: Veja a programação, autores, datas e como será o evento no Pacaembu

A Feira do Livro 2023 será realizada entre os dias 7 e 11 de junho, durante o feriado de Corpus Christi e a Parada do Orgulho LGBT, pela Associação Quatro Cinco Um, na Praça Charles Miller, em São Paulo. A programação foi anunciada agora pela organização e contará, nesta segunda edição, com 60 autores e autoras, como Patricia Hill Collins, uma das mais influentes pensadoras da atualidade, a francesa Fatima Dass, autora de A Última Filha, o americano Jericho Brown, o suíço Max Lobe e o francês Abdellah Taïa.

Além deles, participam os brasileiros Davi Kopenawa, Sueli Carneiro, Bianca Santana, João Silvério Trevisan, Aparecida Vilaça, Rita Carelli, Geovani Martins, Luiza Romão, Geni Guimarães, Eliane Marques, Bob Wolfenson, Milton Hatoum e Itamar Vieira Junior, entre outros.

A partir das 15h da quarta-feira, 7, o público já poderá visitar o evento. A abertura oficial será às 19h, com uma conversa entre o escritor e líder yanomami Davi Kopenawa, que está lançando o livro O Espírito da Floresta com o antropólogo Bruce Albert, e o jornalista britânico Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Rio de Janeiro e colega de Dom Phillips, repórter assassinado no Vale do Javari, em 2022, ao lado do indigenista Bruno Araújo Pereira.

A Feira do Livro foi realizada pela primeira vez em 2022 Foto: Lia Lubambo

Na praça que fica na frente do Estádio do Pacaembu, serão espalhadas 94 tendas e 23 bancadas para abrigar 144 expositores - uma participação 13% maior do que em 2022. Estarão por lá editoras de todos os portes e linhas editoriais, que poderão vender seus livros com desconto ou não - esse não é o objetivo do evento, que quer promover o encontro entre leitores, autores e editores e apresentar a bibliodiversidade.

Livrarias, como a Dois Pontos, a oficial do evento, a Travessa e a Martins Fontes, e o recém-inaugurado Sebinho da Helô também terão suas bancas no local.

Continua após a publicidade

Os debates e encontros com autores serão realizados em dois palcos. O Palco da Praça tem capacidade para 100 pessoas sentadas, mas como é tudo aberto será possível acompanhar de fora. O outro é o Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol. A lotação máxima é de 174 lugares e a entrada também é gratuita.

Outra novidade deste ano são os Interlúdios Musicais, que misturam bate-papo e música.

Programação e autores convidados da Feira do Livro 2023

Patricia Hill Collins é autora de 'Pensamento Feminista Negro. Conhecimento, Consciência e a Política do Empoderamento' e de 'Interseccionalidade' Foto: Arthur Renzo

Quarta, 7

19h

Abertura com Davi Kopenawa Yanomami, o jornalista britânico Tom Philips, a antropóloga Hanna Limulja e o músico e jornalista Xavier Bartaburu - Palco da Praça

Continua após a publicidade

Quinta, 8

10h

Bela Gil, que lança livro sobre alimentação saudável, e a mixologista Néli Pereira, que escreveu sobre coquetelaria brasileira, em conversa com a cozinheira Clarice Reichstul - Palco da Praça

11h45

O suíço Max Lobe conversa com o francês Abdellah Taïa, dois destaques da nova geração literária em língua francesa - Palco da Praça

12h15

O historiador Luiz Antonio Simas e o crítico de arte Lorenzo Mammi fazem uma homenagem a Pelé - Auditório Armando Nogueira

Continua após a publicidade

13h30

Interlúdio Musical: o pesquisador, produtor e cronista Hermínio Bello de Carvalho rememora os artistas com quem trabalhou, tendo a seu lado a cantora Joyce Moreno, com mediação da jornalista Patrícia Pallumbo

15h

Bianca Tavolari conversa com o historiador carioca Luiz Antonio Simas - Palco da Praça

17h

João Silvério Trevisan conversa sobre sua trajetória com Renan Quinalha - Palco da Praça

7h15

Continua após a publicidade

As historiadoras Lígia Fonseca Ferreira e Hebe Mattos evocam em debate o pensamento de Luiz Gama e André Rebouças - Auditório Armando Nogueira

19h

Sueli Carneiro conversa com Bianca Santana, com curadoria e mediação de Juliana Borges - Palco da Praça

Sexta, 8

10h

A autora italiana Ginevra Lamberti conversa com a mediação da jornalista Camila Appel sobre livros que nos ajudam a compreender a morte - Palco da Praça

11h45

Continua após a publicidade

O pensador quilombola Antônio Bispo conversa com Bianca Tavolari - Palco da Praça

12h15

O jornalista Conrado Corsalette, cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal, apresenta seu livro sobre a crise brasileira - Auditório Armando Nogueira

15h

Patricia Hill Collins - Palco da Praça

15h15

Os ficcionistas Pedro Cesarino, Aparecida Vilaça e Rita Carelli conversam sobre representações amazônicas na literatura - Auditório Armando Nogueira

Continua após a publicidade

17h

Prêmio Pulitzer e destaque da poesia norte-americana contemporânea, Jericho Brown se apresenta em conversa com sua tradutora, a poeta Stephanie Borges - Palco da Praça

17h15

Os historiadores Matheus Gato e Ynaê Lopes dos Santos discutem o pensamento negro e o racismo no Brasil - Auditório Armando Nogueira

19h

Uma conversa entre Geovani Martins e Luiza Romão, vencedora do prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano em 2022 - Palco da Praça

Sábado, 10

10h

A líder Txai Suruí conversa com o jornalista Bernardo Esteves sobre as perspectivas da população indígena brasileira - Palco da Praça

11h45

Um encontro entre duas gerações de autoras negras, com Geni Guimarães e Eliane Marques - Palco da Praça

12h15

Conversa com o jornalista Eugênio Bucci - Auditório Armando Nogueira.

13h30

Interlúdio Musical: Arthur Nestrovski dá uma aula sobre a batida de João Gilberto. Celso Sim canta

15h

Fernando Pessoa é o tema da conversa entre o biógrafo Richard Zenith Lira Neto - Palco da Praça

15h15

Conversa com dois destaques da nova geração de ficcionistas, Samir Machado de Machado e Antônio Xerxenesky - Auditório Armando Nogueira

17h

A francesa Fatima Daas conversa com Diogo Bercito sobre literatura e identidades LGBTQIA+ - Palco da Praça

19h

Itamar Vieira Junior conversa com a jornalista Adriana Ferreira Silva - Palco da Praça

Domingo, 11

10h

Conversa entre a ensaísta Cida Bento e a pesquisadora e consultora de diversidade Winnie Bueno - Palco da Praça

11h45

Milton Hatoum conversa sobre literatura, Amazônia e outros temas com Roberta Martinelli, estreando, ao vivo, o seu novo programa literário na Rádio Eldorado - Palco da Praça

12h15

O fotógrafo Bob Wolfenson conversa com Renato Parada - Auditório Armando Nogueira

15h

Conversa entre Paulo Roberto Pires, Felipe Charbel e Aline Motta sobre ensaio, poesia e prosa experimental - Palco da Praça

15h15

Conversa o autor argentino Pablo Katchadjian - Auditório Armando Nogueira.

17h

Foro na Feira: uma edição especial do Foro de Teresina, com dicas literárias do trio de apresentadores do podcast de política da revista piauí, Fernando de Barros e Silva, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo

19h

O último encontro do dia recupera um momento marcante da Feira do Livro 2022: a foto Um Grande Dia em São Paulo, que é tema de um livro organizado pelas convidadas desta mesa, as escritoras Esmeralda Ribeiro, Natália Timerman, Paula Carvalho, e Giovana Madalosso que fará a mediação. As autoras organizam um “autografaço” do livro no domingo, em horário a ser divulgado.

Como chegar e alimentação

Haverá um espaço de alimentação, na entrada da feira, com restaurantes como Paca Polaca, Frida & Mina, Martín Fierro e Bubu. A Nescafé vai distribuir café gratuitamente para o público.

A Feira do Livro não conta com estacionamento e recomenda o uso de transporte público ou táxi. A estação de metrô mais próxima, distante cerca de 1 km, é a Clínicas.

A Feira do Livro 2023

Data: de 7 a 11 de junho

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

Entrada Gratuita