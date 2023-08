Bienal do Livro do Rio: Veja a programação, autores confirmados e saiba como comprar ingresso

Os ingressos para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 1º. O maior evento de literatura do País completa 40 anos em 2023 e ocorrerá entre os dias 1º e 10 de setembro no Riocentro, na Barra da Tijuca.

Segundo a organização, a feira vai reunir mais de 300 autores e personalidades em mais de 200 horas de programação, incluindo estandes, bate-papos, painéis, sessões de autógrafo e espaços de diversão para diferentes idades.

Bienal do Livro no Rio de Janeiro deve reunir aproximadamente 600 mil pessoas em dez dias de evento. Foto: Wilton Júnior / Estadão

Diversos nomes da literatura nacional e internacional vão passar pelo pavilhão. Entre os brasileiros, Carla Madeira, Itamar Vieira Jr, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Raphael Montes, Conceição Evaristo, Thalita Rebouças e Paula Pimenta.

Já as principais atrações internacionais são o português Valter Hugo Mãe, Julia Quinn, autora de Bridgerton, Cassandra Clare, que escreveu a série Instrumentos Mortais, o escritor de ficção cientifica Blake Crouch, além de KL Walther, Lynn Painter, Abdi Nazemian e Abdi Nazemian, sucessos da literatura jovem adulta.

São esperadas cerca de 600 mil pessoas durante os dez dias de evento. Os ingressos custam entre R$ 19,50 (meia entrada) e R$ 39,00 (inteira) por dia e podem ser adquiridos pelo site da Bienal.

Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro ocorre entre os dias 1º e 10 de setembro. Foto: Sérgio Castro/Estadão

Veja a programação completa da Bienal do Rio:

01/09 - SEXTA-FEIRA | Pavilhão Azul

10:00 – Cerimônia de abertura Bienal

16:00 – 40 anos de Bienal: Uma celebração

CONVIDADOS: Ruy Castro, Thalita Rebouças, Mauricio de Souza, Ana Maria Machado, Clara Alves.

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro é um momento efervescente da vida carioca. É memorável para quem está nos bastidores e para quem visita o Riocentro. Leitores, editores, estudantes, pais, professores: todo mundo que passou pela Bienal tem um momento especial na memória. Para comemorar e dar início a mais uma edição, reunimos autores que protagonizaram cenas inesquecíveis nesses pavilhões para dividir com o público as suas histórias favoritas da Bienal.

01/09 - SEXTA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

18:00 – Sextou com Simas

CONVIDADOS: Luiz Antonio Simas, Marcelo Moutinho, Alberto Mussa, Bruna Beber

Nas duas sextas-feiras da Bienal, o professor e escritor Luiz Antonio Simas transforma o Café Literário num botequim carioca, onde a literatura brasileira e a cultura popular se misturam. Com convidados especiais em cada sessão, os encontros trazem a rua e a festa para a celebração dos 40 anos da Bienal do Livro.

Na sessão do dia 1, a rua é o destaque, com um bate-papo sobre as sabedorias das ruas e como a cidade compartilha as frestas nas encruzilhadas do cotidiano.

02/09 - SÁBADO - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

11:00 – Entrevista Cassandra Clare

CONVIDADOS: Cassandra Clare | MEDIADOR: Alec Costa

Uma conversa com Cassandra Clare, um dos principais nomes da literatura de fantasia e autora best-seller das séries de livros Os Instrumentos Mortais, As Peças Infernais e Os Artifícios das Trevas.

13:00 – Mundos Paralelos

CONVIDADOS: Maria Freitas, Juan Jullian, Lavinia Rocha | MEDIADOR: Tiago Valente

Diversidade é a palavra que rege a literatura jovem adulta — não apenas no protagonismo, mas também em seus enredos. Neste encontro, autores do YA rompem os limites do romance tradicional, transportando os leitores para realidades alternativas e desafiando as convenções do gênero.

15:00 – Contadores de Histórias

CONVIDADOS: Neal Shusterman, Aldri Anunciação, Lázaro Ramos

O que significa estar vivo? A ficção tem um importante papel no debate sobre os medos e esperanças mais profundos da nossa cultura. Neste encontro, autores conversam sobre a arte de contar histórias e o poder da imaginação em promover mudanças reais no mundo.

17:00 – O nosso tempo

CONVIDADOS: Alexandre Coimbra Amaral, Christian Dunker, Marcela Ceribelli, Pedro Vinicio | MEDIADOR: Mariana Filgueiras

Incertezas, cansaço e a sensação de que sempre podemos estar perdendo alguma coisa. Como podemos entender alguns desconfortos da vida contemporânea e encarar esses desafios com mais leveza e bom humor?

19:00 – Baile da realeza

CONVIDADO: Julia Quinn

A autora Julia Quinn recebe seus leitores num baile de máscaras para um encontro exclusivo

02/09 - SÁBADO - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Contar e escrever

CONVIDADOS: Chico Felitti, Tiago Rogero, Flavia Oliveira | MEDIADOR: Lola Ferreira

Nesta mesa, o Café Literário é palco de uma conversa sobre a cultura podcaster e seu impacto na sociedade. Expoentes dos podcasts conversam sobre seus projetos de sucesso e os bastidores — da concepção às escolhas narrativas, passando pela pesquisa, entrevistas e até mesmo a adaptação para o formato literário.

14:00 - Muito mais que a saudade

CONVIDADOS: Ana Claudia Quintana Arantes, Natalia Timerman, Allan Dias Castro | MEDIADOR: Maria Fortuna

A consciência da finitude nos ensina a ser mais cuidadosos com o tempo e com as nossas relações. Temos dado atenção a quem amamos? Estamos nos dedicando a um propósito? Em uma conversa sobre cuidados e mudanças, autores falam do luto como uma experiência muito particular, mas que também é comum, e como a arte pode nos ajudar a passar por ele.

16:00 – Novos centros, muitas vozes

CONVIDADOS: Itamar Vieira Jr, Micheliny Verunschk | MEDIADOR: Manya Millen

Ao olhar para o país em sua imensidão e multiplicidade, a literatura contemporânea tem apresentado romances que nos convidam a pensar diferentes experiências de ser brasileiro, de se relacionar com a terra e de contar histórias.

18:00 – Possibilidades humanas

CONVIDADOS: Mario Sergio Cortella, Elisama Santos, Silmara Rascalha Casadei

Os avanços tecnológicos constantes e a popularização da Inteligência Artificial têm gerado muitas incertezas. A forma como nos comunicamos e trabalhamos tem mudado muito rápido. A educação, em casa e na escola, se vê diante da necessidade de preparar crianças e jovens para uma sociedade cada vez mais complexa. No entanto, se diante das dúvidas e do sentimento de urgência nos permitirmos refletir e dialogar, percebemos como valorizar a escuta e fazer boas perguntas podem nos ajudar a lidar com os desafios contemporâneos.

02/09 - SÁBADO - ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

15:00 – Páginas na Tela com: Mauricio de Sousa, Daniel Rezende | MEDIADOR: Leticia Pires

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

18:00 – Páginas na Tela: Um Conto e Ano Inesquecível, com: Babi Dewet, Bruna Vieira, Paula Pimenta, Thalita Rebouças + Lázaro + Amazon Brasil | MEDIADOR: Ana Lima

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora

03/09 - DOMINGO - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

13:00 – Entrevista Julia Quinn

CONVIDADOS: Julia Quinn | MEDIADOR: Frini Georgakopoulos

A autora best-seller norte-americana Julia Quinn, da série de livros Bridgertons, que inspirou o sucesso homônimo da Netflix, vem à Bienal para falar sobre sua trajetória como escritora e o sucesso da adaptação de seus livros.

15:00 – Crushes Literários

CONVIDADOS: Tiago Valente, Patrick Torres, Leticia Bonetti, Maria Ferreira | MEDIADOR: Ana Rosa

Uma boa história sempre traz um personagem cativante por quem é impossível não se apaixonar. Para muitos leitores, foram esses personagens que despertaram o amor pela leitura. Convidamos influenciadores literários para falar de sua paixão pelos livros e discutir e explorar personagens que tiveram impacto significativo em suas vidas de leitores.

17:00 – Falando de amor

CONVIDADOS: Ana Suy, Paula Gicovate, Renato Nogueira | MEDIADOR: Karina Vieira

Como é possível falar de amor? De que maneira as relações e os afetos atravessam a sociedade e os livros? Em meio a tantas possibilidades de se relacionar, convidamos quem está pensando o amor para debater as ambivalências e as múltiplas camadas de um sentimento complexo.

19:00 – Desfile de Fantasias (Cosplay)

CONVIDADOS: Cassandra Clare | MEDIADOR: MC: Rafaella Machado

03/09 - DOMINGO - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Capturar a fala

CONVIDADOS: Geovani Martins, José Falero, Eliane Marques | MEDIADOR: Stephanie Borges

As ruas e seus sons invadem o Café Literário. Nesta mesa, autores comentam as influências da oralidade na sua produção literária. Temas como observação e escuta guiam esta conversa para compreender como, nos últimos anos, alguns livros sofisticaram a linguagem literária a partir de uma captura da fala.

14:00 – O Fantástico Nacional

CONVIDADOS: Christiano Aguiar, Paola Siviero, Carol Chiovatto | MEDIADOR: Ana Cristina Rodrigues

A literatura está cheia de histórias com criaturas mágicas, assombrações e acontecimentos impressionantes. E quando toda essa imaginação se volta para a cultura brasileira? Ficcionistas de diferentes estilos falam de como o nosso país nos inspira a criar histórias extraordinárias, trazendo elementos nacionais para o centro do fantástico.

16:00 – Segredos de Família

CONVIDADOS: Eliana Alves Cruz, Carlos Eduardo Pereira, Andrea Del Fuego, Francisco Azevedo | MEDIADOR: Mateus Baldi

Há muitas formas de narrar as relações familiares, e nesta mesa a família é o centro do debate. Autores refletem sobre os procedimentos adotados na hora de contar as vidas e as histórias de pessoas que também são o retrato de uma sociedade, criando reflexões sobre o Brasil recente.

03/09 - DOMINGO - ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

15:00 – Páginas na tela com: Guel Arraes, Jorge Furtado e mediação de Patricia Pedrosa

MEDIADOR: Patricia Pedrosa

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

18:00 – Páginas na tela com: Raphael Montes, Taina Muller e Klara Castanho

MEDIADOR: Claudia Sardinha

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

04/09 – SEGUNDA-FEIRA - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

17:00 – O universo das webcomics e a produção de quadrinhos on-line

CONVIDADOS: Paulo Moreira, Triscila Oliveira, Helô D'Angelo| MEDIADOR: Isadora Zeferino

De webtoons a posts em redes sociais, a indústria dos quadrinhos tem se expandido cada vez mais nos últimos anos — especialmente quando produzidos para a internet. Neste painel, reuniremos talentosos quadrinistas para discutir as particularidades, desafios e oportunidades desse formato de publicação.

19:00 – Fazer, escrever, fantasiar

CONVIDADOS: Marcela McGowan, Bruna Maia, Aline Sant'Ana, Fernanda Santana | MEDIADOR: Isabela Reis

Algumas histórias nos ajudam a liberar a imaginação e a apimentar as relações. Certas conversas nos permitem abrir o jogo a respeito do que gostamos e queremos fazer. Nos livros hot, entre desafios da vida de solteira, memórias e informações sobre saúde e prevenção, mulheres falam sobre sexo e prazer sem a menor vergonha.

04/09 – SEGUNDA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

16:00 – Livros que me (trans)formaram

CONVIDADOS: Ivan Costa, Iris Figueiredo, Leticia Colin

Como os livros influenciam nossas vidas? De que maneira eles contribuem para nos formar? Numa conversa marcada pelo afeto, trazemos para o Café Literário as repercussões da literatura na vida de leitores apaixonados. Em um bate-papo descontraído, eles dividem com o público as obras que estiveram presentes nas alegrias e nas tristezas, e que trouxeram, acima de tudo, outras formas de ver o mundo.

18:00 – Mais que o poema

CONVIDADOS: Natasha Felix, Letrux, Carol Dall Farra | MEDIADOR: Leonardo Marona

Neste encontro de vozes e textos, uma conversa sobre as possibilidades do poema na música, na performance e nas redes sociais. Um bate-papo que atesta a importância da expressão poética hoje como possibilidade de contestação e enfrentamento — e como diversas mídias são capazes de aumentar seu poder.

05/09 – TERÇA-FEIRA - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

17:00 – Mulheres e o humor

CONVIDADOS: Pequena Lô, Ingrid Guimarães, Marisa Orth | MEDIADOR: Eduarda Azevedo

Nos livros, no audiovisual, nos palcos ou nas redes sociais, cada vez mais as mulheres fazem graça a partir do nosso cotidiano. Com estilos diferentes, mas capazes de fazer piada com quase tudo, as humoristas vão compartilhar os desafios e delícias da arte de fazer rir.

19:00 – Para sonhar um novo mundo

CONVIDADOS: Sidarta Ribeiro, Hanna Limulja | MEDIADOR: Claudia Lamego

É preciso resgatar o sonho como um desejo que nos estimula a agir quando acordamos. Sonhar um novo mundo implica descobrir novas formas de nos relacionar com o meio ambiente, os animais e nossos semelhantes. Em um encontro entre a ficção e a ciência, buscamos inspiração para sonhar e realizar uma sociedade menos desigual.

05/09 – TERÇA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

16:00 – Páginas no palco - Vera Holtz & Ficções

CONVIDADOS: Vera Holtz, Federico Puppi | MEDIADOR: Bianca Ramoneda

Escritas que inspiram cenas. Romances e ensaios que se transformam em dramaturgia. Seja através da literatura ou de textos de não-ficção, o diálogo entre a cena contemporânea e os livros têm ofertado ao público uma riqueza imensa de leituras e experiências que vão além das páginas. Pensando na potência dessa expansão onde uma arte alimenta a outra e não se separam em caixinhas é que criamos para essa edição da Bienal o “Páginas no Palco” - uma série de encontros com grandes artistas e escritores que irão compartilhar com a plateia seus percursos, inspirações, sensibilidades e ainda trarão para o espaço do Café

Literário trechos de leituras dramatizadas de seus espetáculos que têm emocionado plateias pelo Brasil a fora. É na Bienal que esses caminhos se encontram para falar sobre criação além das fronteiras, proporcionando ao público uma possibilidade de se aproximar desses universos de maneira única e inédita, num formato que une teatro com bate-papo.

A sessão do dia 5 é VERA HOLTZ & FICÇÕES — Vencedora dos mais importantes prêmios de artes cênicas do país com o espetáculo “Ficções”, uma obra com texto inédito inspirado no livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, Vera Holtz irá trazer uma leitura de trechos da peça acompanhada pelo músico Federico Puppi e conversar com o público sobre o diálogo entre o teatro e um dos maiores best-sellers da atualidade.

18:00 – Em primeira pessoa: Conceição Evaristo

CONVIDADOS: Conceição Evaristo

Em um encontro no qual a autora faz uma breve exposição de sua trajetória, sua relação com a leitura e a escrita, o conceito de escrevivência e suas influências, podemos conhecer um pouco mais do pensamento de Conceição Evaristo.

Após sua apresentação a escritora será entrevistada sobre sua obra, a construção dos personagens e das narrativas em seus contos e romances, a forma como diversas experiências de pessoas negras são transformadas em ficção e poesia.

Conceição Evaristo é autora de vários livros, entre eles de Canção para ninar menino grande, Olhos d’água, Ponciá Vivêncio, Insubmissas lágrimas de mulheres e Poemas de recordação e outros movimentos. Suas obras foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol, o árabe e eslovaco. Recentemente inaugurou a Casa Escrevivência, espaço cultural no qual dispôs seu acervo para a consulta de estudantes e pesquisadores, na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro.

06/09 – QUARTA-FEIRA - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

15:00 – Enaldinho

CONVIDADOS: Enaldinho

17:00 – Maternidades Reais

CONVIDADOS: Daiana Garbin, Gabi Oliveira | MEDIADOR: Isabela Reis

Mãe não é tudo igual, mas só elas sabem o que é ter vida transformada pela chegada dos filhos. Reunimos mães com diferentes experiências para uma troca sobre os desafios e alegrias de maternar. Uma conversa franca sobre o que só se aprende na prática sobre cuidados e criação de filhos.

19:00 – Dinheiro é coisa séria

CONVIDADOS: Nath Finanças | MEDIADOR: Nathalia Cruz

Dá para viver bem, pagar os boletos todos no prazo, comprar umas roupinhas legais e ainda investir no futuro, mesmo ganhando pouco? Não existe fórmula mágica, mas a gente pode sim aprender a ter uma vida financeira mais saudável. O assunto é sério, mas a conversa é cheia de leveza e bom humor, com dicas valiosas e acessíveis.

06/09 – QUARTA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

16:00 – Páginas no Palco - Beth Goulart e Laila Garin – Clarices

MEDIADOR: Bianca Ramoneda

Escritas que inspiram cenas. Romances e ensaios que se transformam em dramaturgia. Seja através da literatura ou de textos de não-ficção, o diálogo entre a cena contemporânea e os livros tem ofertado ao público uma riqueza imensa de leituras e experiências que vão além das páginas. Pensando na potência dessa expansão onde uma arte alimenta a outra e não se separam em caixinhas é que criamos para essa edição da Bienal o "Páginas no Palco" - uma série de encontros com grandes artistas e escritores que irão compartilhar com a plateia seus percursos, inspirações, sensibilidades e ainda trarão para o espaço do Café Literário trechos de leituras dramatizadas de seus espetáculos que têm emocionado plateias pelo Brasil a fora. É na Bienal que esses caminhos se encontram para falar sobre criação além das fronteiras, proporcionando ao público uma possibilidade de se aproximar desses universos de maneira única e inédita, num formato que une teatro com bate-papo.

A sessão do dia 6 é BETH GOULART E LAILA GARIN – CLARICES — Quem nunca se sentiu Clarice ao ler Clarice? Ou quem nunca achou que Clarice estava falando de você ao escrever? Duas grandes atrizes interpretam Clarice por caminhos muito distintos, trazendo para a cena uma das escritoras brasileiras mais importantes do mundo e que tem lugar garantido no coração da Bienal. Leitura dramatizada, música e conversa. Clarice na palavra, no canto e no bate-papo.

A sessão do dia 6 é BETH GOULART E LAILA GARIN – CLARICES — Quem nunca se sentiu Clarice ao ler Clarice? Ou quem nunca achou que Clarice estava falando de você ao escrever? Duas grandes atrizes interpretam Clarice por caminhos muito distintos, trazendo para a cena uma das escritoras brasileiras mais importantes do mundo e que tem lugar garantido no coração da Bienal. Leitura dramatizada, música e conversa. Clarice na palavra, no canto e no bate-papo.

18:00 – Medicinal, recreativa e industrial: a Cannabis hoje

CONVIDADOS: Bruno Levinson, Marilene Esperança

Nos últimos anos, os benefícios da cannabis foram cientificamente comprovados em diversas áreas, impactando nosso cotidiano. Em uma conversa franca, médicos, escritores e ativistas refletem sobre a cannabis hoje e debatem sem preconceitos algumas de suas principais questões.

07/09 – QUINTA-FEIRA - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

11:00 – Além do tempo

CONVIDADOS: Babi A. Sette, Sara Fidélis, Paola Aleksandra | MEDIADOR: Taty Leite

O que muda na representação do amor através dos tempos? Nesta sessão, convidamos autoras que têm a habilidade única de transitar entre romances de época e contemporâneo para compartilhar inspirações, desafios e o segredo para encantar e emocionar leitores ao explorar diferentes períodos da história.

15:00 – Escritas do coração

CONVIDADOS: Carla Madeira, Valter Hugo Mãe | MEDIADOR: Pedro Pacífico

Como estabelecer conexão imediata com os leitores a partir do coração? Histórias que vão fundo nas questões mais humanas, como amor, raiva e compaixão são o tema desta conversa. Carla Madeira e Valter Hugo mãe discutem a importância de escrever sobre os sentimentos, trazendo para o centro do Palavra-Chave uma literatura voltada para a sensibilidade do cotidiano.

17:00 – Clichê sim, com orgulho

CONVIDADOS: Elayne Baeta, Olivia Pilar, Cris Soares, Brenda Bernsau | MEDIADOR: Felipe Cabral

Não tem como fugir: todo mundo ama um clichê. Para conversar sobre as novas formas de pensar essa ferramenta narrativa, convidamos autores YA a comentarem suas tropes literárias favoritas (e como usar elas) e debater a representatividade nos romances contemporâneos.

07/09 – QUINTA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Viva a nossa língua, a nossa língua viva

CONVIDADOS: Jana Viscardi, Caetano W. Galindo, Amara Moira | MEDIADOR: Adriana Azevedo

Escrita ou falada, a língua portuguesa é a matéria-prima de várias narrativas que ouvimos e criamos. Nossa língua materna é parte tão importante das nossas vidas, que às vezes só pensamos nela quando sentimos dúvidas. No entanto, nossa relação com o português é bem maior do que respeitar a gramática ou encontrar erros. Neste encontro, reunimos professores e autores que pensam a história, os usos e as transformações da língua portuguesa, para celebrar sua beleza e suas possibilidades

16:00 – Páginas no Palco - Jeferson Tenório - O Avesso da pele em cena

CONVIDADOS: Jeferson Tenório, Beatriz Barros, Marcos Oli | MEDIADOR: Edu Carvalho

Escritas que inspiram cenas. Romances e ensaios que se transformam em dramaturgia. Seja através da literatura ou de textos de não-ficção, o diálogo entre a cena contemporânea e os livros tem ofertado ao público uma riqueza imensa de leituras e experiências que vão além das páginas. Pensando na potência dessa expansão onde uma arte alimenta a outra e não se separam em caixinhas é que criamos para essa edição da Bienal o “Páginas no Palco” - uma série de encontros com grandes artistas e escritores que irão compartilhar com a plateia seus percursos, inspirações, sensibilidades e ainda trarão para o espaço do Café

Literário trechos de leituras dramatizadas de seus espetáculos que têm emocionado plateias pelo Brasil a fora. É na Bienal que esses caminhos se encontram para falar sobre criação além das fronteiras, proporcionando ao público uma possibilidade de se aproximar desses universos de maneira única e inédita, num formato que une teatro com bate-papo.

A sessão do dia 7 é JEFERSON TENÓRIO - O AVESSO DA PELE EM CENA – Vencedor do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário, o livro de Jeferson Tenório ganha uma adaptação para os palcos. Com leitura dramatizada de trechos do livro e da peça, Jeferson Tenório, a diretora do espetáculo Beatriz Barros conversam com o público sobre uma das obras mais potentes da literatura contemporânea brasileira e sua expansão para outras linguagens.

18:00 – A leitura inventa o futuro

CONVIDADOS: Winnie Bueno, Bel Santos Mayer, Pedro Pacífico | MEDIADOR: Daniele Salles

O Brasil tem diversos desafios para se tornar um país menos desigual. Convidamos ativistas, pensadoras e autoras presentes no debate público, que também são grandes leitoras, para uma conversa sobre possíveis futuros do Brasil que incluam mais livros e diálogos.

07/09 – QUINTA-FEIRA - ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

16:00 – Páginas na tela com Augusto Cury e mediação de Marcelo Lins

CONVIDADOS: Augusto Cury | MEDIADOR: Marcelo Lins





08/09 – SEXTA-FEIRA - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

11:00 – Com outros olhos

CONVIDADOS: Thalita Rebouças, Mayra Sigwalt, Jim Anotsu | MEDIADOR: Iris Figueiredo

O que é leitura de sensibilidade? Qual o papel dela na edição das novas histórias? Quais os limites para revisitar uma obra já lançada? Convidamos autores e profissionais da área para responder essas perguntas e debater sobre a criação de uma literatura inclusiva e respeitosa.

13:00 – Fanfics: da inspiração à publicação

CONVIDADOS: Babi Dewett, Ray Tavares, Natália Sodré | MEDIADOR: Sofia Soter

Sejam pessoas reais ou obras ficcionais, com as fanfics um fã pode explorar um mundo infinito de reinvenções. Neste painel, autores conversam sobre inspiração, os limites dos direitos autorais na publicação e de que maneira as fanfics têm ganhado o mundo para além das plataformas on-line.

15:00 – Nas estrelas e nas cartas

CONVIDADOS: Andre Mantovanni, Vítor Di Castro, Brona Paludo (Madama Brona) | MEDIADOR: Maína Mello

19:00 – Conversa entre gerações

CONVIDADOS: Andrea Pachá, Juliana Leite, Avós da razão (Gilda e Sônia)

Por que temos medo de envelhecer? O culto à juventude muitas vezes desconsidera a riqueza das experiências vividas e a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Por isso, convidamos mulheres de diferentes gerações para debater sobre os estereótipos negativos associados ao envelhecimento e celebrar a diversidade de experiências que moldam nossa história.

08/09 – SEXTA-FEIRA - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Na rua a gente se encontra

CONVIDADOS: Joice Berth, Pedro Machado | MEDIADOR: Ana Paula Araújo

14:00 – Rádio Novelo apresenta

CONVIDADOS: Paula Scarpin, Flora Thomson-DeVeaux, Évelin Argenta, Júlia Matos

18:00 – Sextou com Simas

CONVIDADOS: Luiz Antonio Simas, Luiz Rufino, Luiza Souza (bar da gema), Leandro Vieira

Nas duas sextas-feiras da Bienal, o professor e escritor Luiz Antonio Simas transforma o Café Literário num botequim carioca, onde a literatura brasileira e a cultura popular se misturam. Com convidados especiais em cada sessão, os encontros trazem a rua e a festa para a celebração dos 40 anos da Bienal do Livro.

Na sessão do dia 8, a festa é o destaque, com um bate-papo sobre os diversos modos de encantar o cotidiano e como a alegria ajuda a driblar as sombras, espantando a miséria.

08/09 – SEXTA-FEIRA - ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

15:00 – Deive Leonardo

Deive Leonardo é um evangelista e influenciador digital brasileiro. Ficou conhecido pelos conteúdos religiosos em seu canal no YouTube e em outras redes sociais, atraindo a atenção de famosos. Costuma fazer turnês pelo Brasil, além de ter escrito livros sobre religião.

09/09 – SÁBADO - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

11:00 – Mais que autor

CONVIDADOS: Ilustralu, Vitor Martins, Stefano Volp | MEDIADOR: Cinthia Zagatto

Ser escritor é ser apaixonado por livros — e muitas vezes essa paixão não se limita à própria escrita. Nesta mesa, autores conversam sobre suas experiências em outras áreas da produção do livro, e como esse envolvimento no mercado editorial pode influenciar sua obra.

13:00 – Entra na roda com Jenna Evans Welch

CONVIDADOS: Jenna Evans Welch | MEDIADORES: Luly Trigo, Renato Ritto, Bia Crespo, Clara Savelli

Jenna Evans Welch, autora do best-seller “Amor & gelato”, que inspirou a adaptação homônima da Netflix, volta ao Brasil a convite da Bienal do Rio. Nesta sessão, a autora entra na roda para responder as perguntas de quatro entrevistadores.

15:00 – Alice Braga em conversa com Blake Crouch

CONVIDADOS: Blake Crouch, Alice Braga

O Palavra-Chave recebe o prestigiado escritor e roteirista norte-americano Blake Crouch em uma conversa com a atriz Alice Braga, para falar sobre suas obras, seu novo lançamento e a adaptação de Matéria Escura.

17:00 – Escrever (com) seu amor

CONVIDADOS: Rachel Lippincott, Alyson Derrick | MEDIADOR: Clara Alves

Dizem que escrever é uma atividade solitária — mas as autoras de Ela fica com a garota discordam. Neste painel, o casal Rachael Lippincott e Alyson Derrick conta a experiência de escrever junto e sobre suas vivências e comenta as diferenças e semelhanças em seus próprios processos criativos.





19:00 – Livros & música & festa

CONVIDADOS: Pedro Rhuas, Vinicius Grossos, Luca Guadagnini | MEDIADOR: (MC) Clara Alves

A literatura jovem-adulta está revolucionando o mercado editorial e impulsionando cada vez mais jovens a se apaixonarem pelos livros. Para celebrar esse momento, convidamos os amantes do YA para uma verdadeira festa! Ao som das músicas que inspiram as trilhas sonoras de suas obras, os convidados compartilham suas paixões literárias e musicais.

09/09 – SÁBADO - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Daria um livro

CONVIDADOS: Pedro Pacífico

O Café Literário recebe a gravação ao vivo de um episódio especial de podcast Daria um livro, projeto de Pedro Pacífico, que irá receber um convidado para uma conversa sobre literatura e histórias pessoais.

14:00 – Inventar Futuros

CONVIDADOS: Bruno Ribeiro, Natalia Borges Polesso, Ale Santos, Taiasmin Ohnmacht | MEDIADOR: Marcelo Ferroni

A ficção do século XX antecipou muitos desafios que enfrentamos atualmente. Porém, mais do que prever, muitas vezes os romancistas queriam nos alertar para os problemas e a necessidade de soluções criativas e coletivas. Nesta mesa, reunimos autores que pensam diferentes futuros para um bate-papo sobre as possibilidades de imaginar novos caminhos.

16:00 – Páginas no Palco - Claudia Abreu & Virginia Woolf

CONVIDADOS: Claudia Abreu | MEDIADOR: Bianca Ramoneda

Escritas que inspiram cenas. Romances e ensaios que se transformam em dramaturgia. Seja através da literatura ou de textos de não-ficção, o diálogo entre a cena contemporânea e os livros tem ofertado ao público uma riqueza imensa de leituras e experiências que vão além das páginas. Pensando na potência dessa expansão onde uma arte alimenta a outra e não se separam em caixinhas é que criamos para essa edição da Bienal o “Páginas no Palco” - uma série de encontros com grandes artistas e escritores que irão compartilhar com a plateia seus percursos, inspirações, sensibilidades e ainda trarão para o espaço do Café

Literário trechos de leituras dramatizadas de seus espetáculos que têm emocionado plateias pelo Brasil a fora. É na Bienal que esses caminhos se encontram para falar sobre criação além das fronteiras, proporcionando ao público uma possibilidade de se aproximar desses universos de maneira única e inédita, num formato que une teatro com bate-papo.

A sessão do dia 9 é CLAUDIA ABREU & VIRGINIA WOOLF — Uma das maiores atrizes brasileiras da sua geração. Uma das maiores escritoras do século XX. Duas mulheres, duas realidades muito distintas e cem anos entre elas. E um encontro poderoso entre a literatura, o teatro — e com o que elas têm a dizer. Leitura dramatizada de trechos da peça “Virginia: um inventário íntimo” e conversas sobre temas sensíveis, humanos e tocantes, com Claudia Abreu.

18:00 – Meditação - Monja Coen Roshi conversa

CONVIDADA: Monja Coen Roshi

09/09 – SÁBADO - ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

11:00 – Luluca

CONVIDADO: Luluca

15:00 – TEMA: Páginas na Tela com Rodrigo Teixeira, Ana Paula Maia e Xico Sá

CONVIDADOS: Rodrigo Teixeira, Ana Paula Maia, Xico Sá | MEDIADOR: Clélia Bessa

10/09 – DOMINGO - {PALAVRA-CHAVE} (Pavilhão Azul)

11:00 – Painel Middle Grade

CONVIDADOS: Manual do Mundo - Iberê Thenório e As Aventuras de Mike - Gabriel Dearo e Manu Digilio

13:00 – O romance é pop

CONVIDADOS: KL Walther, Lynn Painter, Paula Pimenta | MEDIADOR: Raffa Fustagno

As comédias românticas se reinventam a todo momento, mas tem duas coisas que não podem faltar para uma história de sucesso: um romance de aquecer o coração e muita referência pop. Convidamos autoras a falarem sobre suas próprias referências e como elas influenciam suas obras e a responder à pergunta: por que o romance nunca sai de moda?

15:00 – Do romance policial ao true crime: por que os crimes nos fascinam?

CONVIDADOS: Carol Moreira e Mabê Bonafé, Ivan Mizanzuk, Raphael Montes | MEDIADOR: Isabella Moore (psicothriller)

17:00 – Entra na roda com Abdi Nazemian

CONVIDADOS: Abdi Nazemian | MEDIADORES: Felipe Cabral, Vitor Martins, Patrick Torres, Giu Domingues

O escritor, roteirista e produtor Abdi Nazemian, autor de “Tipo uma história de amor” e “O legado de Chandler”, entra na roda para responder as perguntas de quatro entrevistadores.

10/09 – DOMINGO - CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12:00 – Arqueologias afetivas

CONVIDADOS: João Silvério Trevisan, Felipe Charbel, Aline Motta | MEDIADOR: Claudia Lamego

Olhar para as histórias da própria família pode ser um jeito eficiente de se conhecer. Numa conversa marcada pelo encontro com o passado, autores compartilham suas experiências ao usar a memória familiar como procedimento de escrita, criando a ficção a partir de pessoas reais.

14:00 – Diásporas e raízes

CONVIDADOS: Yara Nakahanda Monteiro, Bianca Santana | MEDIADOR: Stephanie Borges

Legados familiares, a memória e pertencimento são temas retratados de forma especialmente instigante na literatura contemporânea. Algumas narrativas são capazes de entrelaçar questões individuais e coletivas, refletir sobre como eventos históricos ressoam nas vidas de pessoas comuns. Neste encontro, duas autoras de relatos que envolvem uma busca pela identidade falam de semelhanças e diferenças entre Brasil e Angola, sobre a importância de compartilhar narrativas que elaboram o passado para transformar o presente.

15:00 – TEMA: Ciranda Literária (ABL)

18:00 – Páginas no palco - Macacos - Dramaturgia-denúncia com Clayton Nascimento

CONVIDADOS: Clayton Nascimento | MEDIADOR: Stephanie Borges

Escritas que inspiram cenas. Romances e ensaios que se transformam em dramaturgia. Seja através da literatura ou de textos de não-ficção, o diálogo entre a cena contemporânea e os livros tem ofertado ao público uma riqueza imensa de leituras e experiências que vão além das páginas. Pensando na potência dessa expansão onde uma arte alimenta a outra e não se separam em caixinhas é que criamos para essa edição da Bienal o “Páginas no Palco” - uma série de encontros com grandes artistas e escritores que irão compartilhar com a plateia seus percursos, inspirações, sensibilidades e ainda trarão para o espaço do Café

Literário trechos de leituras dramatizadas de seus espetáculos que têm emocionado plateias pelo Brasil a fora. É na Bienal que esses caminhos se encontram para falar sobre criação além das fronteiras, proporcionando ao público uma possibilidade de se aproximar desses universos de maneira única e inédita, num formato que une teatro com bate-papo.

A sessão do dia 10 é MACACOS – DRAMATURGIA-DENÚNCIA COM CLAYTON NASCIMENTO — Ator premiado em 2023 pelo espetáculo MACACOS, Clayton Nascimento é também autor e diretor deste espetáculo contundente e visceral, urgente e necessário para se pensar e combater o racismo. É através de sua “dramaturgia-denúncia” que ele refuta o xingamento e transforma a cena – e as páginas de seu livro – em um lugar de escuta e emoção, de possibilidade e transformação. Clayton trará para o Café Literário trechos de sua dramaturgia e participará de uma conversa imperdível.





