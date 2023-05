BTS: Jornalista e membros da banda lançam livro com a história de 10 anos do grupo

SEUL, COREIA DO SUL (AFP)- O grupo de música sul-coreano BTS terá um livro contanto toda a sua história e memória. Com 544 páginas, o livro tem data de lançamento para 9 de julho, dia do aniversário da banda. A princípio, a obra será lançada nos Estados Unidos pela Flatiron Books e contará com 1 milhão de cópias. Já na Coreia do Sul, a empresa responsável pela publicação é a Big Hit Music.

Intitulado Beyond the Story: 10-Year Record of BTS - em tradução livre - Por trás da história, 10 anos de BTS, a obra foi escrita pelo jornalista Kang Meyong Seoj e os membros da banda, segundo o editor. Além disso, terá tradução para o inglês de Anton Hur, em colaboração com Clare Richards e Slin Jung.

Atualmente, a banda está em uma pausa para que os sete possam se dedicar aos projetos solos e, além disso, para que prestem suas obrigações militares. Na Coreia do Sul, todos os homens precisam prestar ao menos 18 meses de serviço militar.

BTS na premiação do American Music Awards em 2021 Foto: AUDE GUERRUCCI