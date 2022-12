Como uma biblioteca de 900 anos em um mosteiro na Áustria está causando furor nas redes sociais

AFP - Os antigos mosteiros das províncias do interior da Áustria não costumam despertar o interesse da geração TikTok.

No entanto, os interiores barrocos da biblioteca da Abadia de Admont, que afirma possuir a maior biblioteca monástica do mundo, são os mais atrativos para o Instagram. Este espaço imponente aparenta ter sido editado no Photoshop.

“Presenciem o barroco na Áustria e visitem a biblioteca da Abadia de Admont”, insistiu para seus dois milhões de membros, no ano passado, o clube de livros de Oprah Winfrey.

A Abadia de Admont reúne mais de 70 mil livros e materiais que remontam ao século 8 Foto: Joe Klamar/AFP

O jornal britânico Daily Mirror enfatizou que o local “pode competir em beleza com a Capela Sistina de Michelangelo”.

A abadia beneditina de quase 950 anos fica a 250 quilômetros de Viena. Atualmente, nos dias de verão, tenta atender todos os “influencers” ou caçadores de “selfies” que querem ser imortalizados entre os afrescos e pisos de mármores, parecidos com a biblioteca do filme A Bela e a Fera da Disney.

Monges midiáticos

Dois de seus 23 monges participam da divulgação online do mosteiro. Eles lidam com facilidade o conceito de “conteúdo” e as sutilezas da teologia, além de oferecer “assessoria espiritual online” e um passeio virtual pela abadia.

A biblioteca da Abadia de Admont foi inaugurada em 1776 e sobreviveu a um incêndio que atingiu o local em 1865 Foto: Joe Klamar/AFP

“Conseguimos, com os monges de nossa casa, transmitir conteúdos que cativam e interessam as pessoas”, disse o gerente de comunicação, Mario Brandmüller, à AFP.

A página da abadia no Facebook tem 25 milhões de visualizações por mês, 2.500 vezes mais do que em 2018.

A biblioteca localizada nas montanhas do centro da Áustria virou atração internacional, disse Brandmüller, com fotos e vídeos deste espaço do século 18 em destaque nas plataformas de viagem e cultura de diversos países.

O trabalho de divulgação da abadia ganhou um prêmio do governo austríaco por “realizações especiais no campo das relações públicas e da comunicação institucional”.

Neste verão europeu, no entanto, o mosteiro atingiu seu “limite organizacional” com 15 mil visitantes por mês, de acordo com Brandmueller.

Sessões de fotos

O salão da biblioteca, com 70 metros de comprimento, conta com 70 mil livros.

Embora tenha sido inaugurada em 1776, seus manuscritos mais antigos datam do século 8 e milagrosamente se safaram de um incêndio em 1865, que destruiu grande parte da vila e do mosteiro.

Mais de 15 mil pessoas visitam, por mês, a biblioteca do mosteiro Foto: JOE KLAMAR / AFP

Um dos segredos arquitetônicos da biblioteca não é aberto ao público. Há uma escada que leva para uma plataforma de leitura que só pode ser acessada no passeio virtual (por 5 euros).

O padre responsável pelo acervo, Maximilian Schiefermüller, de 41 anos, disse que além de pesquisadores e historiadores, recebem “diversos pedidos (...) de pessoas que querem fazer uma sessão de fotografia ou de moda” em seus salões.

Algumas áreas da biblioteca da Abadia de Admont, na Áustria, só podem ser vistas no tour virtual Foto: Joe Klamar/AFP

“Precisa ter muito cuidado, e eu sou muito rigoroso em avaliar o que faz sentido. Afinal, é um mosteiro”, disse Schiefermüller.