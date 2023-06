Julie Andrews lançará livro infantil com a filha sobre patos atores de teatro

Julie Andrews e sua filha, Emma Walton Hamilton, irão lançar mais um livro infantil. Dessa vez, com um tema curioso: patinhos atores de teatro. Com lançamento previsto para o dia 30 de abril de 2024, a obra contará a história de uma família de patos que se aninham perto de um teatro local e são arrebatados pela magia da atuação.

Segundo as escritoras, o objetivo do livro é bastante relevante. A obra busca celebrar a integração de jovens com o mundo artístico. “Estudos mostram que os jovens expostos às artes são mais confiantes e criativos e têm mais chances de sucesso na escola e na vida”, afirmaram em comunicado. “É por isso que apoiamos o acesso frequente às artes a todas as crianças.” concluíram.

A temática do livro é baseada na história real de uma família de patinhos. Julie e a Emma contam com a colaboração de EG Keller para dar vida aos personagens a partir das ilustrações na obra.

Mãe e filha já escreveram vários livros infantis, incluindo um ilustrado pelo pai de Hamilton, o figurinista de Mary Poppins, Tony Walton. Andrews também publicou duas memórias sobre sua infância e carreira, Home: A Memoir of My Early Years e Home Work: A Memoir of My Hollywood Years.