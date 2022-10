Livro de memórias de príncipe Harry, escrito com ‘honestidade crua e inabalável’, sai em janeiro

Publicidade

AP - O livro de memórias do príncipe Harry, que está causando expectativa em todo o mundo desde o seu anúncio, no ano passado, será lançado em 10 de janeiro - no Brasil, a obra será publicada pela Objetiva, do Grupo Companhia das Letras.

O livro se chamará O Que Sobra (Spare, no título origianl) e está sendo apresentado pela Penguin Random House como um relato contado com “honestidade crua e inabalável” e cheio de “insight, revelação, autoexame e sabedoria duramente conquistada sobre o eterno poder do amor sobre a dor.’’

'Spare' será lançado dia 10 de janeiro Foto: Random House Group/Via AP

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, 26, a Penguin Random House mencionou as memórias da morte impressionante, em 1997, da mãe do príncipe Harry, Diana, e de Harry com o irmão William “andando atrás do caixão de sua mãe enquanto o mundo assistia com tristeza e horror.’’

“Enquanto Diana, princesa de Gales, era sepultada, bilhões se perguntavam o que os príncipes estariam pensando e sentindo e como suas vidas se desenrolariam a partir daquele ponto’', diz o comunicado. “Para Harry, esta é a história dele finalmente.”'

Príncipe Harry, ao centro, no enterro de sua mãe, em 1997 Foto: Jeff J Michell/Reuters

O título do livro de memórias é uma aparente referência ao príncipe Harry ser um membro da realeza “sobressalente”', não o primeiro na linha de sucessão. William, Príncipe de Gales, é próximo na fila.

O Que Sobra, de 416 páginas, será lançado em 16 idiomas e também será lançado em uma edição de áudio lida pelo príncipe Harry. Os termos financeiros não foram revelados, mas Harry, o Duque de Sussex, doadá o lucros obtido com o livro para instituições de caridade britânicas. Ele já doou US$ 1,5 milhão para a Sentebale, uma organização que ele cofundou com o príncipe Seeiso do Lesoto para ajudar crianças e jovens no Lesoto e no Botswana afetados pelo HIV/AIDS.

A Penguin Random House se refere ao príncipe Harry como “marido, pai, humanitário, veterano militar, defensor do bem-estar mental e ambientalista”.

Harry e Meghan deram entrevista a Oprah Foto: Arpo Productions/Joe Pugliese/Via Reuters

Os observadores da realeza e o público em geral têm feito especulações sem parar desde que o livro foi anunciado pela primeira vez, em julho de 2021, como “íntimo e sincero”. O lançamento estava previsto, inicialmente, este ano.

O duque de Sussex já havia revelado uma disposição para discutir sua vida privada quando ele e sua mulher, Meghan, duquesa de Sussex, foram entrevistados por Oprah Winfrey, em março de 2021. O casal falou da profunda infelicidade de Meghan com sua nova vida na Inglaterra, do suposto racismo dentro da família real e do medo de Harry de que a vida de sua esposa pudesse estar em perigo caso permanecessem em seu país natal.

Em 1992, Diana trabalhou com o autor Andrew Morton em seu explosivo livro de memórias Diana: Her True Story, no qual ela descreveu detalhadamente seu casamento infeliz com o futuro rei Charles, pai de Harry.

Harry e Meghan se afastaram de seus deveres reais em 2020 e se mudaram para os EUA. Harry disse a Winfrey que sua família o cortou financeiramente e que ele ajudou a pagar sua segurança com dinheiro deixado para ele por sua mãe. Eles lançaram inúmeras iniciativas, incluindo um acordo de produção da Netflix e a organização sem fins lucrativos Archewell Foundation.

O atraso do livro levantou rumores de que Harry estaria hesitando em falar muito sobre sua família, ou talvez estivesse revisando a narrativa depois que sua avó, a rainha Elizabeth II, morreu em setembro. Ele falou de estar afastado de seu irmão, William, embora os dois e suas esposas tenham aparecido em público juntos durante o período de luto após a morte da rainha.

“A Penguin Random House tem a honra de publicar a história sincera e emocionalmente poderosa do príncipe Harry para leitores de todos os lugares”, disse o CEO global da Penguin Random House, Markus Dohle, em um comunicado. “Ele compartilha uma jornada pessoal notavelmente comovente do trauma à cura, que fala sobre o poder do amor e vai inspirar e encorajar milhões de pessoas ao redor do mundo.”