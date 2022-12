Morre a linguista Maria Helena de Moura Neves, referência em língua portuguesa

Referência nos estudos da gramática e história da língua portuguesa, a professora da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Maria Helena de Moura Neves morreu na manhã desta sábado, 17, aos 91 anos. Natural de Araraquara, interior de São Paulo, ela atuava na universidade como professora aposentada voluntária do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Faculdade de Ciências e Letras.

Vítima de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral, a professora emérita pela Unesp será sepultada neste sábado, às 16h30, na cidade natal. Nas redes sociais, ex-alunos, colegas e a Associação de Linguística Aplicada do Brasil homenagearam a docente.

Sala de aula em campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), local conhecido pela docente, que atuou durante década como professora Foto: Igor do Vale/Estadão

Autora de mais de 20 livros sobre gramática, língua e história de idiomas, Maria Helena, mesmo com idade avançada, exercia funções na Faculdade, como a de professora permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Em fevereiro deste ano, ela recebeu o Prêmio Ester Sabino para Mulheres Cientistas na categoria Sênior, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Autora do famoso Guia de Uso do Português (Editora Unesp), a acadêmica foi referência internacional nos estudo da Linguística. Segundo publicou a Unesp, em uma nota oficial, “[Maira Helena] era coordenadora do Grupo de Pesquisa Gramática de usos do português do CNPq, pesquisava particularmente a teoria funcionalista da linguagem, as relações entre texto e gramática e a história da gramática. Em 2014 foi professora visitante da University of Amsterdam e, em 2019, foi pesquisadora visitante da Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara, Itália.”.