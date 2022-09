Morre o escritor espanhol Javier Marías aos 70 anos

O escritor espanhol Javier Marías, 70, morreu na manhã deste domingo, 10, em um hospital em Madrid, informou o Ministro da Cultura da Espanha em um comunicado para a imprensa. Ele estava internado desde agosto tratando de complicações de uma pneumonia, mas não resistiu.

Marías é autor de 15 romances, dentre eles Berta Isla, último título publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. Entre suas obras mais conhecidas, estão O Homem Sentimental (1986) e Todas as Almas (1989). Estreou na literatura em 1971, com seu trabalho de maior sucesso Os Domínios do Lobo e lançou no início do ano, na Espanha, Tomás Névision.

O escritor e colunista Javier Marías, autor de romances como 'Berta Isla' Foto: Real Academia Espanhola

Colunista atuante na imprensa, ele foi eleito membro internacional da Royal Society of Literature, instituição de solidariedade do Reino Unido em dezembro de 2021.

Em entrevista ao Estadão, à época do lançamento de Berta Isla, o autor, que analisava a sociedade em tom crítico, opinou sobre as redes sociais, como um lugar de “fofoqueiros e detratores, indivíduos ressentidos, ociosos, e malignos, que com frequência procuram prejudicar os outros para combater sua frustração e sua mediocridade”. (Leia a última entrevista de Marías ao Estadão aqui).