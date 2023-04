‘O Pequeno Príncipe’, de Saint-Exupéry, faz 80 anos: veja 10 curiosidades sobre o livro e o autor

Um clássico que conquistou gerações, de várias idades, O Pequeno Príncipe acaba de completar 80 anos desde sua primeira publicação em 6 de abril de 1943. O livro escrito por Antoine de Saint-Exupéry tem inúmeras curiosidades e vamos listar algumas a seguir. Antes, um pouco da história contada nesse clássico da literatura mundial.

A história contada por Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe mostra um menino que vive em um minúsculo planeta, com uma rosa exigente, dois vulcões ativos e um extinto, além dos pés de baobá, que ele vive combatendo. Perdido no deserto, um aviador encontra o tal garotinho, que tem cabelos dourados e é, na verdade, um príncipe desse planeta distante.





O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, faz 80 anos Foto: Saint-Exupéry/ Reprodução





1

Apesar de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), autor de O Pequeno Príncipe, ser francês, o livro foi publicado primeiro nos Estados Unidos, em 1943. Na França, só foi publicado em 1946, e o escritor teve a obra impressa em suas mãos dias antes de embarcar para a África junto ao Exército americano, para lutar pela França contra a ocupação alemã, durante a Segunda Guerra Mundial.

2

Quando Saint-Exupéry deixou os Estados Unidos para combater as tropas nazistas em abril de 1943, ele deu o manuscrito para sua amante, a jornalista Sylvia Hamilton, que o vendeu para a Morgan Library & Museum em Nova York por 25 anos.

3

Saint-Exupéry não só escreveu O Pequeno Príncipe como é o criador das ilustrações originais.

4

A primeira tradução brasileira, de 1952, foi feita pelo monge beneditino d. Marcos Barbosa (1915-1997), membro da Academia Brasileira de Letras.

5

É a terceira obra literária mais traduzida no mundo, com versões em mais de 300 idiomas e dialetos.

6

O Pequeno Príncipe chegou a ser proibido na Argentina, por ordem do general Rafael Videla, durante a ditadura militar de 1976-1981, que o considerou cheio de ideias subversivas.

7

O livro rendeu muitas adaptações. Em 1974, um filme musical chamado The Little Prince foi lançado. Nos anos 1980, houve uma série de desenhos animados com o personagem.

8

A primeira versão cinematográfica de O Pequeno Príncipe foi produzida em 1954, mas entre as mais famosas está a de 1975, dirigido por Stanley Donen e estrelado pelo pequeno Steven Warner, com os veteranos Gene Wilder e Bob Fosse também no elenco.

9

Além de escritor, Saint-Exupéry era piloto, primeiro militar e depois civil, chegando a tornar-se um dos pioneiros do voo postal internacional. Sua primeria obra foi o conto L’Aviateur (O aviador), em 1926.

10

Aos 44 anos, o piloto escritor permanece na ativa, participando de missões de reconhecimento junto a seu grupo 2/33. E foi em uma dessas, em 31 de julho de 1944 que ele desapareceu misteriosamente.