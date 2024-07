Este sonho lindo de Ruy Castro me fez lembrar uma previsão de Tom que ele explicou numa saborosa entrevista à escritora Clarice Lispector no escuro ano de 1968, publicada pela revista Manchete em setembro, apenas dois meses antes do AI-5. Ele de repente inverteu os papéis e disparou uma pergunta que já respondeu: “Quero te fazer esta pergunta, Clarice, a respeito da leitura dos livros, pois hoje em dia estão ouvindo televisão e rádio de pilha, meios inadequados. Tudo o que escrevi de erudito e mais sério fica na gaveta. Que não haja mal-entendido: a música popular, considero-a seriíssima. Será que hoje em dia as pessoas estão lendo como eu lia quando garoto, tendo hábito de ir para a cama com um livro antes de dormir? Porque sinto uma espécie de falta de tempo da humanidade - o que vai entrar mesmo é a leitura dinâmica. Que é que você acha?” Clarice diz que “sofro se isto acontecer, que alguém me leia apenas do método vira-página dinâmico. Escrevo com amor e atenção e ternura e dor e pesquisa, e queria de volta, como mínimo, uma atenção completa. Uma atenção e um interesse como o seu, Tom”.

Atenção completa é hoje coisa raríssima. A lógica dos smartphones é a do estilhaçamento da informação; e com a inteligência artificial já realidade, a fragmentação promete ser exponencial daqui para frente. Tom teve uma premonição perfeita do mundo fragmentado, despedaçado nas redes sociais, que torna atos como a audição de um álbum (isso não existe mais; hoje rola apenas o ‘single’) e a leitura de um livro hábitos que hoje causam espanto. Devaneio em torno disso porque este livro de Ruy demole qualquer resistência que o leitor, mesmo o desavisado, possa ter. Uma vez capturado já nas primeiras duas páginas, não vai largá-lo.