Tracy Wolff lamenta que seu universo Crave é um best-seller sem “reconhecimento literário”

EFE - Tracy Wolff é uma autora best-seller e, com seus quatro livros do universo Crave, conseguiu gerar uma comunidade de centenas de milhares de leitores para quem ela agora oferece Katmere - O Guia Secreto para o Universo Crave , um novo trabalho que confirma seu sucesso editorial, mas sem “reconhecimento literário”. No Brasil, a obra de Wolff é publicada pela Astral Cultural.

Este foi o lamento da autora americana que, com mais de 60 romances publicados e quatro volumes desta saga, não hesita um segundo em afirmar que ainda está “muito longe " do gênero da literatura de fantasia o “reconhecimento literário que merece”.

“O problema do respeito que se atribui a esse gênero é que ele é amplamente dominado por mulheres, tanto leitoras quanto escritoras. E aqueles produtos que costumam ser apreciados por mulheres tendem a ser vilipendiados”, diz ela durante uma visita a Madri. Apesar disso, Wolff insiste na importância desse gênero com o qual conseguiu receber a gratidão de pais, mães e professores em muitas ocasiões, pois, com seus romances, muitos jovens se tornaram viciados na leitura.

“Também fui professora de literatura e poucas coisas me parecem mais bonitas”, diz ela, mãe de três filhos, dois com dislexia, que graças ao mangá “abriu-lhes o mundo da literatura”.

E a americana está mais agradecida aos seus seguidores, a quem agora “entrega” o Guia Secreto do Universo Crave, livro com o qual também se deu o prazer de aprofundar as suas personagens, tanto as principais como o nos secundários.

Capa do livro 'Desejo', de Tracy Wolff

“É um universo que não para de crescer e os fãs fazem parte desse crescimento, porque acho que tenho os melhores seguidores do mundo e eles fazem minha literatura continuar crescendo”, diz a autora, que já aguarda a estreia da adaptação de seus romances para o cinema pela Universal.

Quanto ao sucesso de suas obras, Wolff aposta em dois fatores: o gosto dos adolescentes pela “atratividade dos mundos secretos”, bem como o fato de os vampiros protagonistas desses livros, todos alunos do internato Katmere, são seres que se apaixonam, sofrem, passam por injustiças por causa de seus modos de entender a vida e, sobretudo, são jovens “empoderados” e “resilientes”.

“Hoje”, acrescenta ela, “há pessoas que não se sentem fortes e o meu objetivo é demonstrar a importância de criar uma rede de amigos e familiares que lhes permita sentir-se à vontade com quem são”. Embora Wolff já fosse autora de outros romances antes de fazer essa saga de vampiros, esse gênero veio até ela a pedido de seu editor, que considerou ser ela a pessoa perfeita para enfrentar tal trama.

E bastou uma noite para ela “sonhar” o universo Crave e começar a ouvir a voz de sua personagem principal, Grace Foster, uma mulher de personalidade “paranormal”, que lidera as histórias desse grupo de jovens vampiros com os que centenas de milhares de jovens sonham.