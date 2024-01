Músicas de Gilberto Gil viram livros para embalar adultos e crianças; conheça

Primeiro a gente canta para o bebê dormir, e só depois começa a contar histórias. Minha autocrítica me fez abandonar (mais ou menos) logo a música, mas em algum momento conhecemos os dois títulos da coleção Músicas Para Ler: Oito Anos e Família, editados pela Salamandra em 2015. Não valia só ler, eu tinha que cantar. A fase passou, partimos para outras leituras.

Redescobrimos agora a música – a música que embala o sono – com Gilberto Gil e Daniel Kondo. Autor de vários livros para crianças, Kondo idealizou um projeto editorial para homenagear o cancioneiro brasileiro. Gil, um dos maiores artistas do País, embarcou e topou ser tema dos dois primeiros livros.

Começamos lendo Andar Com Fé, que inaugura a coleção Letrailustre. É a letra de Gil com as ilustrações de Kondo – uma interpretação visual que nasce do diálogo com o homenageado. Essa conversa lhe dá acesso aos bastidores da criação da música, a detalhes que o artista vai lembrando e revelando. Isso tudo não está, necessariamente, na obra, mas é o que a faz ser o que ela é.

Música de Gilberto Gil, 'Andar Com Fé' ganha ilustrações de Daniel Kondo Foto: Daniel Kondo/WMF Martins Fontes

Trata-se de um livro ilustrado sem idade, ou para todas as idades. Para as crianças, é uma porta de entrada a um outro universo musical. Para os fãs, um novo jeito de estar em contato com a música – que ganha ainda outra dimensão a partir da leitura do texto do poeta Guilherme Gontijo Flores, que coordena a coleção com Kondo, sobre formas e sentidos.

Para ele, Andar Com Fé é “uma peça ao mesmo tempo singela e comovente na sua construção musical, que permite a formulação pungente de uma afirmação nas fés, múltiplas e jamais maiúsculas”.

Lemos o livro uma vez: texto e imagem. E colocamos Gil para cantar. Dali seguimos para Nós, a Gente, o outro livro, que traz 40 canções do músico, também ilustradas pelo curador. Escolhemos uma, ouvimos enquanto lemos. Escolhemos outra. A agitação do dia vai se dissipando. O sono vem.

'Andar Com Fé' é o livro que inaugura a coleção Letrailustre Foto: Daniel Kondo/WMF Martins Fontes

Esses são apenas os primeiros. Como Gil, Djavan vai ganhar dois títulos: o cancioneiro e um ‘volume duplo’, com Açaí e Seca – ele pediu as duas. De Nando Reis, Diariamente – com ilustrações de sua filha Zoé. Vai ter Chico também.

Palavras de Gil, para fechar: “A fé está viva e sã. Ela é assim: teimosa, persistente, resistente. Bem lá no fundo, a fé é uma criança cantando.”

Andar Com Fé

Autores: Gilberto Gil e Daniel Kondo

Editora: WMF Martins Fontes (40 págs.; R$ 54,90)

Nós, A Gente

