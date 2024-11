Eunice Paiva: Uma inspiração de como juntar feminilidade e força no mundo dos negócios

Eunice uniu com harmonia a imagem da mulher perfeita do meu universo pessoal particular à outra que tenho construído com determinação. Descobri com Eunice a possibilidade de essas duas mulheres serem a mesma mulher, apesar dos papéis diferentes. A Eunice da segunda parte da vida carregava em si as mesmas qualidades da Eunice da primeira parte; tudo já estava lá, sendo apenas usado em outro ambiente.

A Eunice do começo do filme é a dona de casa diligente que orquestrava o cotidiano de uma vida com 5 filhos educados com firmeza, presença e amor, mas que também estava pronta para uma relação romântica e de parceria com o marido. Essa vida tão familiar que também tive na minha infância e adolescência em uma casa, no caso, com nove irmãos e um entra e sai constante, foi permeada pela figura da minha mãe, a mulher perfeita que nos guiava e educava enquanto se equilibrava para dar atenção ao meu pai provedor.