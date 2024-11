‘O que faz um homem quando uma mulher discorda da sua opinião?’

Esta semana, desembarquei direto de Vênus na Terra. Acho que tive uma amnésia e acabei convivendo com alguém que veio de Marte e também sofreu desse mal. Minha compreensão dos homens com quem lidei foi além do meu entendimento e, assim, nos desentendemos, cada um sofrendo à sua maneira.

Minha relação com os meninos da escola sempre foi de igual para igual. Mesmo com uma educação tradicional em casa, nunca me senti intimidada ou menos capaz. Éramos amigos, discutíamos, nos afastávamos e, eventualmente, voltávamos às boas – ou não. Nunca fui a menina que aceitava algo com o que não concordava. Quando comecei a trabalhar, percebi que as regras do mundo dos negócios eram outras, pautadas unicamente pela visão masculina. Sofri, mas me adaptei para sobreviver e tentei manter minha posição de igualdade – sem muito sucesso, devo confessar.