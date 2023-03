Adele estende residência em Las Vegas e planeja filme

Adele anunciou neste domingo, 26, que está estendendo sua residência em Las Vegas com mais 34 shows entre junho e novembro e também planeja lançar um filme-concerto.

O show do último sábado, 25, foi o último da cantora britânica do espetáculo Weekends With Adele, que teve 34 apresentações desde novembro de 2022 na Las Vegas Strip.

Os representantes da cantora disseram que os shows de Adele serão retomados no Coliseu do hotel Caesars Palace em 16 de junho, com temporada até 4 de novembro.

As apresentações de junho serão gravadas e lançadas como um concerto especial. Adele acabou com as especulações sobre seu futuro no Coliseu, dizendo a uma multidão com ingressos esgotados no sábado à noite que ela estará de volta em junho e mencionando o filme do show, informou o Las Vegas Review-Journal.

“Tocar para 4.000 pessoas em 34 datas não é suficiente, e eu sei disso,” Adele disse. “Portanto, voltarei por algumas semanas em junho e continuarei para garantir que qualquer pessoa que queira ver esse show possa vê-lo.”