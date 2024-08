Agenda Cultural SP: Fim de semana tem show de Andy Summers e estreias dos musicais ‘Elvis’ e ‘Clara’

Com o fim das férias escolares, a agenda cultural de São Paulo ganhou grande fôlego neste início de agosto. Dois musicais entram em cartaz. Um deles é Elvis: A Musical Revolution, que cumprirá temporada até dezembro no Teatro Santander. Com direção de Miguel Falabella, o musical terá atores Leandro Lima e Daniel Haidar dando vida ao rei do rock.

Leandro Lima no musical 'Elvis', com direção de Miguel Falabella Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Outro musical que faz sua estreia é Clara Nunes - A Tal Guerreira, com a cantora Vanessa da Mata interpretando a cantora mineira morta em 1983. A direção é de Jorge Farjalla. Ainda no teatro, o espetáculo Shakespeare Apaixonado, montagem imersiva baseada no famoso filme homônimo, tem Rodrigo Simas como William Shakespeare, e Ana Lucia Torre interpretando a Rainha Elizabeth I.

Na programação musical, um dos destaques é a estreia da turnê solo de Samuel Rosa, na sexta-feira, no Espaço Unimed. No sábado, outros dois shows, Andy Summers apresenta Call The Police ao lado de João Barone e Rodrigo Santos e Péricles faz show da turnê Calendário.

No Itaú Cultural a novidade é a exposição Guto Lacaz: cheque mate, com cerca de 170 obras do artista e ilustrador brasileiro.

Confira outras opções da agenda:

Shows

Carla Casarim

Publicidade

A cantora Carla Casarim se apresenta no Sesc Avenida Paulista Foto: Elisa Andery

2/8, sexta-feira, 20h - A cantora e compositora paranaense apresenta o show Amor, Amor, no qual mostra, por meio da música, as várias faces desse sentimento. Para isso, além de canções autorais, ela recorre ao repertório de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Noel Rosa, entre outros. O compositor Dani Black faz participação especial. Onde: Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista, Quanto: R$ 15/R$ 50.

Renato Teixeira

O cantor e compositor Renato Teixeirav Foto: Eduardo Galeano

2/8, sexta-feira, e sábado, 3/8, 20h30 - No show Estrada Eu Sou, o compositor relembra sucessos que acumulou ao longo de uma carreira de mais de 50 anos. Acompanhado por banda ele mostra canções como Romaria, Amanheceu, Peguei a Viola e Tocando em Frente. Onde: Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Zeca Veloso

Zeca Veloso. Foto: Hick Duarte

PUBLICIDADE 2/8, sexta-feira, 21h - Filho de Caetano Veloso, o cantor e compositor faz seu primeiro show solo em São Paulo. Além da turnê Ofertório, ao lado do pai e dos irmãos, Moreno e Tom, Zeca ficou conhecido pelo single Todo Homem e pela música O Sopro do Fole, que foi tema da novela Pantanal. Onde: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 18/R$ 60. Indiana Nomma

A cantora Indiana Nomma Foto: Marcelo Castello Branco

2/8, sexta-feira, 20h - Indiana faz um tributo à cantora compositora argentina Mercedes Sosa, no ano em que se completam 15 anos de sua morte. A cantora interpreta músicas como Gracia a La Vida, Los Hermanos, Volver a los 17 e Alfonsina Y El Mar. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 120.

Publicidade

Samuel Rosa

O cantor e compositor Samuel Rosa Foto: Daniel Teixeira/Estadão

2/8, sexta-feira, 22h - Depois de lançar seu primeiro trabalho solo após o fim do Skank, Samuel Rosa faz a a estreia nacional de seu novo show. Samuel Rosa Tour, como foi batizado, vai trazer novas canções, entre elas, Segue o Jogo, além de sucessos de toda a carreira do músico, incluindo as que viraram hits com o Skank. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 140/R$ 320.

Chico Chico

2/8, sexta-feira, 22h - O cantor e compositor, filho de Cássia Eller, encerra a turnê Espelho, projeto lançado por ele em 2023. Em trio como os músicos Pedro Fonseca (teclados e sintetizadores) E Thiaguinho Silva ( bateria e percussão), Chico Chico mostra músicas como Maré e Intro. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 70/R$ 200.

Gaby Amarantos

A cantora Gaby Amarantos e Dona Onete. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: Felipe Rau/Estadão

2/8, sexta-feira, e 3/8, sábado, 21h30 - A cantora paraense apresenta show de seu mais recente álbum, TecnoShow, vencedor do Grammy Latino. Nele, há músicas como Príncipe Negro, Toca DJ e Amor Calado, todas com o brega pop ou brega funk, ritmo característico do Pará. Onde: Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 21/R$ 70.

Egberto Gismonti

Publicidade

Foto: Marcos Hermes/Div.

3/8, sábado, 20h e 22h30 - Um dos mais prestigiados músicos brasileiros, Gismonti celebra 45 anos de carreira com o show Caleidoscópio. No roteiro, ele apresenta canções como Água e Vinho, Mais Que A Paixão, Palhaço e Café. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 180/R$ 280

Andy Summers - Call The Police

Rodrigo Santos, João Barone e Andy Summers Foto: MAURO PIMENTEL/ESTADÃO

3/8, sábado, 22h - O lendário guitarrista inglês Andy Summers se junta ao baterista João Barone, dos Paralamas do Sucesso, e com o baixista Rodrigo Santos, ex- Barão Vermelho, para o show Call The Police. Eles tocam os hits que marcaram o repertório do The Police, banda da qual Summers fez parte. Entre eles estão So Lonely, Every Breath You Take e Message in a Bottle. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 140/R$ 400.

Péricles

O cantor Péricles Foto: Bob Paulino/Globo/Divulgação

3/8, sábado, 22h - O cantor apresenta o show da turnê Calendário, na qual canta sambas como Tô Achando que é Amor, Na Minha Pele e Cuidado Cupido. Com sua versatilidade, Péricles também dá sua versão para a balada Desculpa o Auê, de Rita Lee. Onde: R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 180/R$ 400.

Baile do Baleiro

Zeca Baleiro apresentará seu baile Foto: Rama de Oliveira

3/8, sábado, 22h; 4/8, domingo, 19h - O cantor e compositor Zeca Baleiro faz show em caráter festivo no qual, além de suas composições, relembra músicas de Anastácia, Wilson Simonal, Reginaldo Rossi, Marina Lima, Wando, Jorge Ben Jor, entre outros. No sábado, ele recebe os convidados Byafra e Sidney Magal. No domingo, Wanderléa, Leoni e Fernando Mendes fazem participação especial. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 200.

Publicidade

MegaHists!

O cantor Kiko Zambianchi estará no show 'MegaHits' Foto: Priscila Prade

4/8, domingo, 19h - O evento reúne nomes do pop rock nacional, sobretudo dos anos 1980. Sobem ao palco as bandas Metrô, Zero, 14Bis, Rádio Táxi, Plebe Rude, O Terço e Camisa de Vênus, o músico Kiko Zambianchi, a dupla Kleiton & Kledir, entre outros. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 168/ R$ 336.

Erudito

Turandot e Schicchi

A Orquestra do Theatro São Pedro Foto: Heloísa Bortz [

2/8, sexta-feira, 20h; 4/8, domingo, 17h - O programa duplo apresenta as óperas Turandot, de Ferruccio Busoni, e Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, ambos compositores cujo centenário de morte seriam comemorados neste ano. O espetáculo tem direção musical de Ira Levin, que rege a Orquestra do Theatro São Pedro, e direção cênica de Alexandre Dal Farra. Onde: Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Quanto: R$ 60/R$ 20.

Teatro

Silvero Pereira estrela 'Pequeno Monstro'. Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação

Pequeno Monstro - O ator Silvero Pereira retorna ao teatro após 12 anos com o solo Pequeno Monstro. Com título inspirado em um conto de Caio Fernando Abreu, a peça reflete sobre a violência que pessoas LGBT+ sofrem desde a infância. O artista usa sua própria história como fio condutor da narrativa. A direção é de Andreia Pires. Os ingressos para essa semana já estão esgotados, mas ainda é possível tentar as entradas remanescentes no Itaú Cultural cerca de 1h antes do espetáculo ou reservar para as próximas semanas. Quando: De 1º/8 a 18/8. Quintas a sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos aqui).

Herson Capri e Caio Blat estrelam 'Memórias do Vinho (Per Bacco)'. Foto: Nana Moraes/Divulgação

Memórias do Vinho (Per Bacco) - Os atores Herson Capri e Caio Blat interpretam pai e filho na peça Memórias do Vinho (Per Bacco), último texto para teatro escrito pela atriz Jandira Martini, que morreu no início do ano. Maurício Guilherme também é autor do espetáculo. Dirigida por Elias Andreato, a trama acompanha um pai e um filho que, afastados há anos, se reencontram em uma adega. O filho vê na coleção de vinhos caros do pai a chance de sair da ruína financeira, mas um diário secreto transforma a ocasião em um acerto de contas. Quando: De 3/8 a 15/9. Sextas e sábados, 20h; domingos, 18h. Onde: Teatro Vivo - Avenida Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Quanto: R$ 40/R$ 150.

Rodrigo Simas, Ana Lúcia Torre e Carla Salle estrelam montagem de 'Shakespeare Apaixonado'. Foto: Andreia Machado/Divulgação

Shakespeare Apaixonado - Uma montagem imersiva de Shakespeare Apaixonado, baseada no famoso filme homônimo, chega a São Paulo. Rodrigo Simas interpreta William Shakespeare, que encontra em Viola de Lesseps, vivida por Carla Salle, sua musa inspiradora. Comprometida, Viola precisa se vestir em trajes masculinos para participar de ensaios com Shakespeare - na época, não era permitido que mulheres fossem atrizes. Ana Lúcia Torre completa o elenco principal, interpretando a Rainha Elizabeth I. Com direção e adaptação de Rafael Gomes, o espetáculo possibilita que o público fique muito próximo dos atores - são 22, no total. Haverá um menu exclusivo, comprado à parte e reservado com antecedência, inspirado na gastronomia da Inglaterra. Quando: De 2/8 a 22/9. Quintas, 19h30; sextas, 19h30; sábados, 15h e 19h30; domingos, 15h e 19h30. Onde: 033 Rooftop (Complexo do Shopping JK) - Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quanto: R$ 39,60/R$ 290.

Publicidade

'The Money Shot' reestreia no Teatro Sérgio Cardoso. Foto: Leekyung Kim/Divulgação

The Money Shot - Uma nova temporada do espetáculo estreia no Teatro Sérgio Cardoso. Com direção de Eric Lenate, a peça usa o humor ácido para refletir sobre ambição, status, sexo e arte em Hollywood. O texto é do autor norte-americano Neil LaBute. No elenco, Lavínia Pannunzio, Michelle Boesche, Jocasta Germano e Fernando Billi. Quando: De 3/8 a 8/9. Sábados e domingos, 18h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 80.

Fernanda Stefanski apresenta 'Véspera' na Mostra Solo Mulheres. Foto: Ligia Jardim/Divulgação

Mostra Solo Mulheres - O evento, que celebra o protagonismo de mulheres na arte, chega à terceira edição. Ao todo, nove espetáculos solo fazem parte da programação, além de uma performance, quatro aberturas de processo e quatro shows. Dentre as artistas que farão apresentações, estão Dani Nega, Fernanda Stefanski, Silvana Farias, Maíra Maciel, Aysha Nascimento, Lýryca e Cris Rocha. A programação completa pode ser acessada aqui. Quando: De 3/8 a 24/8. Onde: Teatro de Contêiner Mungunzá - R. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia. Quanto: Grátis (reserva de ingressos aqui).

Pia Fraus apresenta 'Gigantes de Ar' no Teatro nos Parques. Foto: Teatro nos Parques/Divulgação

Teatro nos Parques - O projeto comemora 15 anos de existência com espetáculos gratuitos em parques, praças e espaços públicos. Neste ano, o evento leva apresentações aos municípios de Guarulhos, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul, Araçariguama, São José dos Campos e Pindamonhangaba. A capital paulista recebe Expresso Caracol, da Cia dos Pés, e Gigantes de Ar, da Pia Fraus. A programação completa pode ser acessada aqui. Quando: 4/8, domingo, 11h e 15h. Onde: Parque CEMUCAM - R. Mesopotâmia, s/n, Jardim Passárgada. Quanto: Grátis.

Musical

'Elvis: A Musical Revolution' estreia em São Paulo. Foto: Caio Galucci/Divulgação

Elvis: A Musical Revolution - O Teatro Santander recebe a estreia de Elvis: A Musical Revolution, a única biografia musical autorizada sobre a vida de Elvis Presley. O ator Leandro Lima é responsável por interpretar o Rei do Rock nos palcos - ele divide o papel com Daniel Haidar em datas previamente divulgadas. Luiz Fernando Guimarães interpreta Coronel Parker. A direção, versão e adaptação é de Miguel Falabella. Quando: De 1º/8 a 1º/12. Quintas, 20h; sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 16h e 20h. Onde: Teatro Santander - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quanto: R$ 39/R$ 380.

Vanessa da Mata estrela 'Clara Nunes - A Tal Guerreira'. Foto: Priscila Prade/Divulgação

Clara Nunes - A Tal Guerreira - Outra grande artista ganha um musical em sua homenagem. Vanessa da Mata sobe ao palco do Teatro Bravos para viver Clara Nunes em Clara Nunes - A Tal Guerreira. Clara é considerada uma das maiores intérpretes do País e se tornou a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil discos. Idealizado por Vanessa, o espetáculo celebra o legado e o samba da artista. A atriz Badu Morais divide o papel principal com Vanessa, que não fará apresentações nos dias 10, 16 e 24 de agosto. Não haverá sessão no dia 30 do mês. A direção é de Jorge Farjalla. Ele também é autor do texto ao lado de André Magalhães. Os ingressos para esta semana já estão esgotados, mas ainda é possível comprar para as próximas. Quando: De 2/8 a 29/9. Sextas, 21h; sábados, 17h e 21h; domingos, 16h e 20h. Onde: Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 150/R$ 300.

Cinema

'Fechar os Olhos' é um dos filmes exibidos na mostra Amor ao Cinema. Foto: CineSesc/Divulgação

Amor ao Cinema - Em celebração à cinefilia e à memória do cinema, o CineSesc promove a segunda edição da mostra Amor ao Cinema. O evento traz uma reflexão sobre o papel da sétima arte na sociedade com longas inéditos e clássicos restaurados na programação. Haverá sessões de três filmes que ainda não haviam chegado ao circuito brasileiro: Coupez! (Corta!), de Michel Hazanavicius, exibido na abertura do Festival de Cannes no ano passado, Fechar os Olhos, de Victor Erice, e A Última Sessão, de Pan Nalin. Produções que promoveram rupturas estéticas no audiovisual também fazem da programação, como Edifício Master, de Eduardo Coutinho. Confira a agenda completa aqui. Quando: De 31/7 a 14/8. Onde: CineSesc - R. Augusta, 2075, Cerqueira César. Quanto: R$ 10.

'Antártica: Continente Magnético' será exibido na Mostra Ecofalante de Cinema. Foto: Mostra Ecofalante de Cinema/Divulgação

Mostra Ecofalante de Cinema - O evento sul-americano audiovisual mais importante ligado a temáticas ambientais chega à 13ª edição. Ao todo, 122 filmes de 24 países sobre temas socioambientais urgentes fazem parte da programação. Dentre eles, está Antártica: Continente Magnético, de Luc Jacquet, vencedor do Oscar, e Água é Vida, de Will Parrinello, que marcará presença na mostra. As produções nacionais exibidas trazem longas de Wolney Oliveira, Vicente Ferraz, Graciela Guarani, Otávio Cury, Tatiana Tofolli e Aurélio Michiles com a participação de nomes como Gaby Amarantos e Ailton Krenak. A programação completa das sessões e dos bate-papos pode ser vista aqui. Quando: De 1º/8 a 14/8. Onde: Reserva Cultural, Circuito Spcine Lima Barreto (Centro Cultural São Paulo), Cine Satyros Bijou, Nave Coletiva, Circuito Spcine Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e 15 unidades do Circuito Spcine localizadas nos CEUs. Quanto: Grátis.

Publicidade

Exposição

Uma das obras do artista Guto Lacaz Foto: Guto Lacaz

Guto Lacaz: cheque mate - A mostra apresenta um panorama da produção artística de Guto Lacaz, iniciada nos anos 1970. Serão exibidas cerca de 170 obas, entre pinturas, desenhos, objetos, esculturas, geringonças eletrônicas, gambiarras mecânicas, textos, gráfica, instalações e performances. Três delas são inéditas: Volare, feita especialmente para a exposição, Nomes, recém-criada por Lacaz, e Eletrolinhas, de 2004, nunca exposta. A curadoria é assinada pelos designers Kiko Farkas e Rico Lins, o desenho da expografia é de Daniel Winik e a concepção, realização e projeto de acessibilidade são do Itaú Cultural. Quando: De 1º/8 a 27/10. 3ª a sábado, 11h/20h; domingos e feriados, 11h/19h. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô brigadeiro. Quanto: Gratuito.

Foto que faz parte da mostra 'Anne Frank: deixem-nos ser' Foto: Coleção de fotos da Anne Frank Stichting

Anne Frank: deixem-nos ser - A mostra parte da frase de Anne “Deixe-me ser eu mesma e estarei satisfeita” para, por meio de um percurso imersivo, dialogar com temas contemporâneos como a valorização da diversidade, direitos humanos, questões indígenas, de gênero e raciais. Para isso, além de um olhar sobre a história da homenageada, o público poderá ver 18 obras originais de artistas como Claudia Andujar, Leonilson, Flávio Cerqueira, Nino Cais, Eustáquio Neves, Anna Bella Geiger e Erich Brill. Quando: A partir de 3/8. De 4ª a dom., 13h30/19h. Onde: Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Quanto: R$ 15.

A obra da artista Mira_Schendel Foto: Edouard Fraipont

Transparências - A exposição apresenta uma ampla seleção de monotipias produzidas entre 1963 e 1965 e objetos escultóricos em acrílico do final dos anos 1960 e 1970 e pela artista suíça Mira Schendel (1919-1988), que se estabeleceu no Brasil no inícios dos anos 1950 e se tornou uma pioneira na arte latino-americana. Uma das características principais da produção experimental da artista é a transparência, presente nas mais de 50 monotipias que ela produziu. Quando: De 1º/8 a 21/9. 2ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 10h/17h. Onde: Galeria Luisa Strina. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César. Quanto: Gratuito.

Literatura

O escritor, poeta, tradutor e professor brasileiro Paulo Leminski em sua casa. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Vamos falar de... Paulo Leminski - Um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea ganha um evento em sua homenagem. Celebrando o ano em que Leminski completaria 80 anos, a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano promove o Vamos falar de... Paulo Leminski para discutir aspectos importantes da vida e obra do escritor curitibano. Dentre os nomes que participarão do evento, estão as filhas do autor, Estrela e Aurea Leminski, o poeta Tarso de Melo e a escritora Aline Bei, que tem Leminski como uma de suas principais referências e fará uma intervenção poética. A programação completa pode ser vista aqui. Quando: 3/8, sábado, 10h30 às 17h. Onde: Fundação Maria Luisa e Oscar Americano - Av. Morumbi, 4077, Morumbi. Quanto: R$ 180.

6ª Feira do Livro Judaico em Português ocorre em São Paulo. Foto: 6ª Feira do Livro Judaico em Português/Divulgação